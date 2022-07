Sjögren lider med spillerne – vil ikke trekke seg

NTB

Martin Sjögren måtte igjen svare på tøffe spørsmål etter nok en forsmedelig EM-exit. Han avviste at han har tanker om å trekke seg.

Svensken har ledet Norge i to EM-sluttspill, og begge ganger endte det med farvel etter gruppespillet. I 2017 ble det verken scoringer eller poeng, mens 0-8-tapet for England vil være det man husker fra årets mesterskap.

– Jeg føler skuffelse og tomhet, men det er enda verre for spillerne. Jeg lider med dem og støtteapparatet. Mange har jobbet veldig hardt, og vi har forsøkt så godt vi kan alle sammen. Men det holdt ikke, sa han på pressekonferansen etter 0-1-tapet for Østerrike.

Han ble spurt om han tenker å trekke seg.

– Det er bare en halvtime siden kampen var ferdig, men nei. Jeg har ikke noe godt svar akkurat nå. Jeg er ikke den som gir opp, men jeg forstår diskusjonen, sa han.

Fotballpresident Lise Klaveness var i fjor med på å forlenge Sjögrens kontrakt til etter neste års VM. Hun måtte i intervju med TV 2 svare på hvordan NFF forholder seg til Sjögrens framtid.

– Det går ikke an å si noe om det nå. Vi er veldig lei oss over at vi ryker ut. Vi har lagt mye tid og krefter i et godt lag som ikke får vist seg fram. Vi kommer oss ikke opp på nivået vi vet de har inne. Det er vi veldig lei oss for, sa hun.

Nerver

Sjögren vil ikke være med på at Norges tid som en nasjon å regne med i kvinnefotball er over.

– Nei, Norge er ikke ferdig som fotballnasjon, absolutt ikke. At vi ikke gikk videre fra denne gruppen var en stor skuffelse. Vi hadde høye ambisjoner. Alle har jobbet hardt for å ta seg mot målet vi hadde satt oss. Vi lyktes ikke, og det er mitt ansvar, sa han.

Han forklarte den dårlige førsteomgangen med nerver.

– Vi jobbet med å kvitte oss med England-kampen, men vi er ikke roboter, og det er ikke bare å trykke på en knapp og slette det. Spillerne jobbet med seg selv, men klart det preget oss. Det var mye nerver. Forsvarsmessig var det OK, men vi slet enormt i angrep, med store avstander i laget. Vi inviterte dem til spill basert på nærkamper, og det er vanskelig å gå seirende ut av det med så mye strekk i laget. Heldigvis ble det bedre i 2. omgang, sa han.

– Vi fikk bedre angrepsspill etter pause. Det ble noen kontringer mot også, men det var fordi vi satset mer framover.

Endringer

Han gjorde grep i jakten på en vei inn i kampen igjen.

– Vi ville ha inn en ekstra offensiv spiller, og Celin (Bizet Ildhusøy) gjorde det bra da hun kom inn. Så satte vi inn Sophie (Román Haug) og spilte mye langt på henne og Ada, som jobbet og slet. Da skapte vi sjanser, men en slik måte å spille fungerer kanskje i 10-15 minutter. Jeg har vanskelig for å se at vi kunne spille slik hele kampen, sa han.

Han syntes tiden gikk fort etter pause.

– Den gikk jævlig fort. Men egentlig er 45 minutter mye tid. Man kan gjøre både to og tre mål. England gjorde jo seks mot oss. I 2. omgang lignet vi iallfall et lag som henger ihop.

Igjen samlet han spillerne i ring ute på banen etter sluttsignalet. Han sa at det er fortsatt er en jobb å gjøre selv om laget er utslått.

– Vi trenger å holde sammen. I morgen går vi hver til vårt, og jeg håper spillerne drar på ferie og får noen dager fri. Senere skal vi evaluere turneringen, men først av alt må vi samles i kveld og støtte hverandre. Så skal vi ha en debrief i morgen før alle reiser.