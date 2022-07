Gode forhold for Norges EM-lag – rammes ikke av ekstrem hete

NTB

Britiske myndigheter har for første gang utstedt rødt varsel om ekstrem hete. Det gjelder for begynnelsen av neste uke og rammer ikke Norges EM-lag i fotball.

Både kampen mot Østerrike fredag og en eventuell kvartfinale neste torsdag vil spilles i overkommelig temperatur. Derimot kan det bli hett under trening.

Det har vært varmt sommervær i Brighton-området den siste tiden, men langt fra noen hetebølge. I Falmer, der kamparenaen er, forteller Yr om maksimumstemperatur på 22 grader fredag. Ved kampstart mot Østerrike skal det være 19 grader, fallende til 17 ved kampslutt.

Det varsles om helt andre temperaturer i London og Midt-England mandag og tirsdag. Der kan det bli temperaturer opp mot 40 grader, og varmerekorden fra sommeren 2019 er i fare. Også i Brighton ved sørkysten ventes det temperaturer over 30 grader de dagene.

Rødt farevarsel betyr at heten kan forårsake fare for liv og helse og at ikke bare sårbare personer, men ellers helt friske mennesker er i faresonen.

Om Norge slår Østerrike og går videre i EM, skal laget spille kvartfinale i London. Den spilles først torsdag. Da skal det ifølge langtidsvarselet fortsatt være sommervarmt i storbyen, men makstemperaturen skal være mer håndterlige 25 grader.

Alle Norges kamper i gruppespillet, og alle kampene i cupspillet bortsett fra finalen, har avspark 20 lokal tid.