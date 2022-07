Jim Thorpe fikk tilbake OL-gull fra 1912

NTB

Jim Thorpe ble fratatt OL-gullet i femkamp og tikamp fra Stockholm i 1912 på grunn av datidens amatørregler. Nå har han fått medaljene tilbake.

Jim Thorpe har blitt gjeninnsatt som den eneste vinneren av OL i femkamp og tikamp i 1912 i Stockholm – nesten110 år etter å ha blitt fratatt disse gullmedaljene.

Årsaken var at det ble oppdaget at han hadde fått betalt for å spille baseball i mindre ligaer over to somre. Det var brudd på datidens olympiske amatørregler.

For to år siden startet organisasjonen Bright Path Strong arbeidet med å få erklært Thorpe som vinneren av femkamp og tikamp i 1912. Den internasjonale olympiske komité (IOC) planla å kunngjøre endringen fredag på 110-årsjubileet for da Thorpe vant femkamp og tikamp under lekene i Stockholm.

– Dette er en høyst eksepsjonell og unik situasjon, som har blitt adressert av en ekstraordinær gest av fair play fra Den internasjonale olympiske komité, sier IOC-president Thomas Bach i en uttalelse.

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) har også gått med på å endre resultatlisten.

Thorpe tredoblet poengsummen til sin nærmeste konkurrent i femkamp og hadde 688 flere poeng enn 2.-plassen i tikamp.

Thorpe døde 28. mars 1953.