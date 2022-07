Sjögren: – Ikke opptatt av hvem som er favoritt

NTB

Før kampen mot England var Martin Sjögren opptatt av å plassere favorittrollen på engelske skuldre. Han tar ikke stilling til hvem som har den fredag.

– I situasjonen vi er nå, vurderer jeg ikke hvem som er favoritt. Forutsetningene er veldig tydelige, vi må slå Østerrike for å gå videre. Vi møter et godt lag, et solid lag. De er gode framfor alt i sitt forsvarsspill, og de jobber beinhardt for hverandre, sa han på pressekonferansen dagen før kamp.

– Den innsatsen må vi også stille opp med. Om vi gjør det, har vi en god mulighet til å vinne. Men det handler så jækla mye om at vi ikke legger igjen noe. Greier vi det så har vi en kjempemulighet til å gå videre, men det starter der.

Ingrid Syrstad Engen ser både utfordringer og muligheter hos motstanderen.

– Det er et lag som mot England viste at de er flinke til å forsvare seg. Det blir vanskelig å bryte dem ned, men vi begynner å se muligheter. Vi vet at om vi får til vårt offensive spill så kan vi straffe dem og skape sjanser Jeg ser muligheter, men det blir vanskelig, sa hun.

Kan ikke vente

– Det er to lag som begge kjemper for å gå videre, men jeg tror vi kommer til å være på et helt annet nivå enn sist. Vi vil vise oss selv og våre tilhengere at vi ikke aksepterer det vi gjorde sist. Vi vil vise hva vi er her for, og personlig kan jeg ikke vente med å gå på banen fredag.

Målet er at Norge skal unngå å bli utslått i EMs gruppespill for annen gang på rad, og for tredje gang i historien.

– Det har vært spesielle dager etter kampen mot England. Det har handlet om å forsøke å bygge oss opp igjen og håndtere det som inntraff mot England. Jeg synes alle involverte har gjort en god jobb. Spillerne har tatt stort ansvar og både jobbet med seg selv og hjulpet hverandre. Det har vært mange ulike møter, og senest i går hadde jentene et. Ellers har vi ikke endret mye på det vi gjør på treningsfeltet, sa Sjögren.

– England-kampen var et hardt slag for oss, men vi har hatt noen gode dager og har gjort ferdig forberedelsene. Vi er klare.

Hemmelig

Norge gjorde unna sin trening på Premier League-laget Brightons anlegg i Lancing tidlig torsdag ettermiddag. Treningen ble også da stengt for mediene etter et kvarter. Sjögren har ikke vist fram noen av formasjonsøvelsene før skjebnekampen.

Syrstad Engen fikk på torsdagens pressekonferanse spørsmål fra tyske medier om hvordan hun ser på utsikten til å møte tidligere Wolfsburg-lagvenninner i en kvartfinale mot Tyskland.

– Jeg har mange venner i Wolfsburg og ser deres kamper som alle de andre. Tyskland gjør det bra og er sterke, men jeg tenker ikke på kvartfinalen. Jeg tenker bare på kampen mot Østerrike, sa hun.

Bare tre poeng er godt nok for Norge om laget skal få spille videre i EM og møte tyskerne på Brentfords arena i London neste torsdag.