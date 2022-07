Kamara reddet uavgjort for Rooney i debuten

Wayne Rooney debuterte som trener for D.C. United natt til torsdag. Foto: Alex Brandon/AP Photo/NTB.

NTB

Ola Kamara satte inn 2-2-målet, to minutter på overtid, for D.C. United mot Columbus Crew i Wayne Rooneys debut som trener for hovedstadsklubben.