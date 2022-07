Fødselsdager liver opp leirlivet i fotball-EM

NTB

Ni av de 23 spillerne i EM-troppen i fotball har fødselsdag i juni eller juli. Feiringer bryter rutinene på Norges avsidesliggende golfhotell i Uckfield.

Onsdag var det Vilde Bøe Risas tur. Hun ble feiret på sin 27-årsdag to dager etter å ha vært med på stortapet mot England.

– Det er litt spesielt å ha fødselsdag på landslagssamling, men det er veldig koselig å feire det med jentene. Det er en gruppe jeg liker godt å være sammen med. Det er hyggelig, sier hun til NTB.

Sophie Román Haug (23), Maria Thorisdottir (29), Anja Sønstevold (30) og Elisabeth Terland (21) hadde fødselsdag under EM-oppkjøringen. Siden EM startet har Ada Hegerberg og Bøe Risa fylt 27 år med tre dagers mellomrom. Lørdag er det Frida Maanums tur. I forrige EM spilte hun fra start mot Nederland på sin 18-årsdag, denne gang fyller hun 23 dagen etter skjebnekampen mot Østerrike.

– Det er alltid gøy med bursdager. Det blir ikke så mye mer enn sang og at man setter litt ekstra pris på den som fyller år. Det blir noen klemmer, sier Maanum.

Hele tiden

Celin Bizet Ildhusøy peker på at det er mange fødselsdager også i støtteapparatet.

– Det er bursdag nesten hver dag, egentlig. Vi andre som ikke fyller år under EM får litt bursdagsfølelse vi også. Det blir litt godt å spise på, litt brus og sånn. Det er ganske stas, sier hun.

– Det bryter veldig opp i leirlivet.

Karina Sævik røper at det også vanker noen presanger til dem som fyller år.

– Det er ingen fast rutine, men det blir litt oppmerksomhet. Det er ikke vi spillere som styrer det, men støtteapparatet, sier hun.

Presang

Maria Thorisdottir gikk glipp av det. Hun fylte år rett etter at EM-oppkjøringen startet for englandsproffene med tidlig sesongslutt, men da var det mange fridager innimellom treningene.

– Det blir sang og kake for dem som fyller år når vi er samlet, men jeg var hjemme, sier hun.

Den siste som kan feire fødselsdag under EM er Guro Reiten, men hun fyller 28 år først 26. juli. Norge må ta seg til semifinale for at hun skal bli feiret av landslagsvenninnene mens troppen er samlet.

Om Norge tar seg så langt, og innfrir sin ambisiøse målsetting om medalje, spilles kampen dagen etter dagen hennes. Og da er vel presangen allerede i boks.