Mendy sammenligner Haaland med Liverpool-flopp

NTB

Chelsea-keeper Edouard Mendy ser ikke ut til å være bekymret over Manchester Citys nye stjernespiss Erling Braut Haaland.

– Jeg ser på Haaland på samme måte som jeg ser på Benteke i Crystal Palace, for forskjellen på lagene er ikke så stor. Man må være fokusert, for begge to er spisser som kan score mål, sier Mendy, ifølge Manchester Evening News.

Christian Benteke kom til Liverpool fra Aston Villa i 2015 for 477 millioner kroner, men greide kun å score ti mål på 42 kamper for de rødkledde.

– Jeg gjør mye forarbeid. Det handler ikke bare om én spiss eller ett lag, vi må fokusere på alle spisser og lag. Det dreier seg ikke bare om Haaland, fortsetter Mendy.

Den norske superspissen gikk til Manchester City for 619 millioner kroner og har signert en kontrakt som strekker seg til 2027.

Haaland scoret i alt 83 mål på 87 kamper for Borussia Dortmund før overgangen til City og Premier League.

Dagbladet omtalte saken først i Norge.