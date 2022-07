Østerrike frykter såret Norge i EM-skjebnekampen

Carina Wenninger får medisinsk tilsyn i Østerrikes seierskamp mot Nord-Irland. Hun advarer mot et såret Norge i fredagens avgjørende kamp om kvartfinaleplass.

NTB

Østerrike, som fredag står mellom Norges fotballkvinner og kvartfinaleplass i EM, ser like mange farer som muligheter i Norges 0-8-tap for England.

– Vi må ikke la oss lure av det resultatet. Norge er fortsatt et av Europas beste angrepslag, sier midtstopperen Carina Wenninger ifølge ORF.

– Et slik tap går inn på toppidrettsutøvere, og som en stor nasjon i kvinnefotball vil de sikkert prøve å slå hardt tilbake.

Landslagssjef Irene Fuhrmann er av samme oppfatning.

– Et slikt utfall var fullstendig uventet i en kamp mellom nummer åtte og nummer elleve på Fifa-rankingen, sier hun og sammenligner med Tysklands 7-1-seier over Brasil i VM-semifinalen for menn i 2014.š

Billig straffe

– Vi vet hvor sterke Norge kan være. Dessuten ble Englands storseier innledet av et etter min mening svært billig straffespark. Vi vet at vi har en stor jobb å gjøre fredag.

Østerrike må ta poeng mot Norge for å gå videre i EM, mens Norge må vinne for å bli Tysklands motstander i kvartfinalen.

Wenninger er en av 14 spillere i Østerrikes tropp som til daglig har spilt i tysk Bundesliga, men kommende sesong leies hun ut fra Bayern München til Roma og blir lagvenninne med Sophie Román Haug og Emilie Haavi.

Hun mener at Norge i Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg og Guro Reiten har en av Europas farligste angrepstrioer. Derimot synes hun at Norge har defensive svakheter, og at det særlig er muligheter på kantene.

Løsnet

– Da jeg så hvordan England spilte mot Norge, var jeg glad for at vi allerede hadde møtt dem. Det løsnet virkelig for dem, sier Wenninger.

– Vi har vist at vi kan gi store nasjoner kamp, men vi må heve oss på alle områder om vi skal greie dette, mener hun.

Østerrike fikk tirsdag et nytt tilfelle av coronasmitte i troppen. Katharina Naschenweng, som scoret i 2-0-seieren over Nord-Irland, mister kampen mot Norge. Derimot er Arsenal-spiller Laura Wienroither trolig klar igjen etter gjennomgått coronasykdom.