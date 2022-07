Duplantis satte utendørsrekord i Stockholm

Armand Duplantis satte verdensrekord i Stockholm. Her fra Bislett Games i juni. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Mundo Duplantis satte nok en rekord i stavsprang under Diamond League-stevnet i Stockholm. Pål Haugen Lillefosse prøvde på norsk rekord, men mislyktes.

Duplantis tok seg over 6,16 i Stockholm, som er tidenes høyeste stavhopp utendørs. Svensken har også rekorden innendørs på 6,20. Den satte han under VM i Beograd.

I stavhopp er det en samlet verdensrekord, ikke en egen verdensrekord for både innendørs og utendørs som i andre friidrettsøvelser.

Lillefosse fikk en tung start på Diamond League-stevnet i Stockholm da han rev på sitt aller første forsøk på 5,40.

Han kjempet seg tilbake over både 5,40 og 5,63 i sine to neste forsøk. 21-åringen brukte tre forsøk før han kom seg over 5,73, men svarte sterkt med 5,83 i neste hopp.

Lillefosse har norgesrekorden i stavsprang på 5,86 og prøvde å forbedre den til 5,93. Bergenseren ga det tre forsøk, men rev alle gangene, og endte på 4.-plass.

Sondre Guttormsen tok seg over både 5,40 og 5,63 uten problemer, men rev på alle sine tre forsøk på 5,73. Guttormsen endte på en delt 7.-plass med belgiske Ben Broeders.

Amerikanske Christopher Nilsen (5,93) kom på andreplass foran brasilianske Thiago Braz (5,93).