Pinlig taushet da Tour de France-lag holdt pressekonferanse – nektet å svare om politirazziaen

Matej Mohoric vinker til publikum under presentasjonen av Bahrain-Victorious-laget i København.

NTB

Bahrain-Victorious' pressekonferanse før Tour de France-starten ble av den bisarre typen da ingen journalister ønsket å stille spørsmål.

Bakgrunnen for stillheten var at lagets sportssjef Vladimir Miholjevic hadde gjort det klart at verken han eller rytterne kom til å svare på spørsmål om torsdagens politirazzia. TV 2 omtalte saken først.

Sykkellaget fikk sitt hotell undersøkt av København-politiet dagen før Tour de France-starten. Politiet skal ha sett nærmere på utstyr, støtteapparat og rom på hotellet Scandic Glostrup i Brøndby.

– Vi vil gjerne dele informasjon rundt etterforskningen, men vi har ikke noe mer å si enn det som ble sagt i pressemeldingen. Vi etterlyser flere detaljer fra etterforskerne for å være i stand til å skjønne bakgrunnen for hvorfor de gikk til dette skrittet. For øyeblikket er laget fokusert på det store sykkelrittet som venter og hvordan vi skal nå de sportslige målene våre de neste tre ukene, sa sportssjefen.

Da var det heller ingen som ønsket å stille verken han, Jack Haig eller Matej Mohoric noen spørsmål. En journalist skal ha forsøkt å spørre om hvordan politiaksjonen, som foregikk halv seks torsdag morgen, ville påvirke rytterne dagen før tour-start. Spørsmålet ble raskt avvist.

Stillheten skal ha vart i flere minutter før sportssjef Miholjevic igjen tok ordet:

– Ingen flere sportslige spørsmål? Ok, da er pressekonferansen over.