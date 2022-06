Zuccarello mister viktig lagkamerat

NTB

Den sveitsiske vingen Kevin Fiala byttes bort fra Mats Zuccarellos Minnesota Wild til Los Angeles Kings. Fiala var en av Wilds fremste spillere sist sesong.

Avtalen mellom klubbene ble bekreftet natt til torsdag.

Det har lenge versert rykter om at Wild måtte kvitte seg med Fiala, som sist sesong noterte seg for karrierebeste i NHL med 85 poeng i grunnserien. Han scoret 33 mål og fikk 52 målgivende pasninger. 25-åringen var dessuten kun én av to Wild-spillere som spilte alle 82 kampene i grunnserien.

I sluttspillet ble det exit i 1. runde med 2-4-tap for divisjonsrival St. Louis Blues.

Fiala var på utgående kontrakt og ville trolig uansett ha forlatt Wild gratis. Wild-leder Bill Guerin har lenge vært åpen om at klubben ikke kan gi Fiala ny kontrakt som følge av en trang økonomisk situasjon.

– Kevin har hatt ett flott år, men vi var bare ikke i stand til å gi ham ny kontrakt. Vi visste det og Kings visste det. Det var ingen vits i å prøve å gi ham en dårlig kontrakt, sa Guerin da avtalen ble bekreftet.

I bytte for Fiala får Wild den 19 år gamle backen Brock Faber og et valg i 1. runde av årets draft.

– Han er et virkelig stort talent, sa Guerin om Faber.