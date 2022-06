Molde slet seg videre igjen – de store NM-overraskelsene uteble

Det ble til slutt Molde-jubel i cupen da Eidsvold Turn ble slått 4-1. Her fra en tidligere kamp.

NTB

Molde fikk det stritt mot Brattvåg i andre runde i fotball-NM. Heller ikke borte mot Eidsvold Turn skulle den regjerende mesteren få det enkelt.

Ikke før drøye 80 minutter var spilt i Eidsvoll, kunne Molde puste lettet ut. Kampen sto lenge og vippet på 2-1 til gjestene, men Rafik Zekhninis 3-1-scoring knuste omsider Eidsvold Turns drøm om avansement til fjerde runde i NM.

Før slutt rakk Magnus Grødem å legge på 4-1.

2.-divisjonslaget, som onsdag ble ledet av sin tredje hovedtrener på en uke, var ventet å få det tøft mot de blåkledde fra Molde. Storfavorittene lot kun sisteskanse Jacob Karlstrøm hvile av de største profilene.

MFK tok ledelsen ved Martin Linnes etter 27 minutter, og snaut ti minutter senere fikk midtstopper Benjamin Tiedeman en gylden mulighet til å sende bortelaget to mål foran etter et hjørnespark. Vertenes burvokter ville det annerledes, og kort tid etter fikk Eidsvold Turn muligheten til å utligne fra straffemerket.

I duell mot Molde-målvakt Oliver Petersen gjorde Ole Andreas Nesset ingen feil, og lagene tok dermed pausepraten på stillingen 1-1.

Etter et vedvarende trykk etter hvilen la innbytter Magnus Grødem på til 2-1 til Molde, mens Zekhnini og Grødem fjernet all tvil i sluttminuttene.

Hektisk døgn

Sandefjord, som tirsdag måtte ta den lange bussturen nordover til Trøndelag etter at NFF avslo søknaden om utsettelse, fikk en god start borte mot Byåsen.

Drøyt halvveis ut i første omgang tok de ledelsen etter et uheldig selvmål ved Sander Halgunset. Et kvarter etter sidebyttet utlignet Jonas Horten, før Mohamed Ofkir sendte eliteserielaget tilbake i ledelsen midtveis i andre omgang. Sandefjord fikk med seg 2-1 fra Trondheim.

På Sotra var Haugesund på besøk i det som ble en sjansefattig første omgang, og det skulle nesten ta en time før gjestene fikk hull på byllen takket være et mål fra Martin Samuelsen. 0-1 ble sluttresultatet.

Serielederen videre

Lillestrøm åpnet godt på Åråsen i møte med Aalesund, men serielederen slet med å skape de store mulighetene mot et kompakt bortelag.

Etter en tett og jevn første omgang lyktes vertene like før lagene gikk til pause. Unggutten Eskil Edh fant spydspiss Hólmbert Fridjonsson på innsiden av sekstenmeteren. Islendingen reagerte instinktivt og hamret ballen ned i Sten Grytebusts høyre hjørne.

Etter en imponerende seier mot Strømsgodset i andre runde tok Gjøvik-Lyn onsdag imot Stabæk i håp om å skape et nytt cupmirakel. Drømmen ble fort knust da gjestene tok ledelsen ved Gift Emanuel Orban etter drøye ti minutter spilt.

Divisjonsforskjellen ble etter hvert svært tydelig, og bortelaget la på til både 2-0 og 3-0 før halvtimen var unnagjort. Etter en time spilt satte Herman Geelmuyden inn Stabæks fjerde, mens Fitim Azemi sørget for gjestenes femte kun få minutter senere.

Før slutt rakk både Kaloyan Kostadinov og Azemi å legge på til 6-0 og 7-0 til Stabæk.

Tøft for Moss

I Moss tok overraskelseslaget fra andre runde imot Start. De store sjansene uteble lenge, men etter 36 minutter lå kveldens første ball i nota. Et strålende frispark fra Cameron Cresswell sørget for at gjestene gikk til pause med ledelse.

Fem minutter etter hvilen var vertenes Kristian Strande uheldig da han satte ballen i eget nett, og sørget med det for 2-0 til Start. Etter 59 minutter la Kristoffer Tønnessen på til 3-0, som også ble sluttresultatet på Melløs.

På Grefsen stadion skal Kjelsås og Skeid ut i ekstraomganger etter 3-3 ved fulltid.