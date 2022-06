Framgang for migrantsenter i Qatar – Klaveness er lovet svar i juli

Oslo 20220624. NFF fotballpresident Lise Klaveness under et pressetreff på Ullevaal stadion fredag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Fotballpresident Lise Klaveness brukte sitt døgn i Qatar godt. Sammen med Uefa-delegasjonen er det lagt mer press på Fifa og VM-komiteen om et migrantsenter.

Klaveness brukte tirsdagen i hovedstaden Doha på interne arbeidsmøter med Uefa-gruppen i tillegg til å ha flere spørsmålsrunder. VM-komiteen, Fifa, det qatarske arbeidsdepartementet og Qatars nasjonale menneskerettighetskomité har deltatt.

– Det var verdt å komme, selv om det bare var én dag, sier Klaveness på telefon til NTB.

Søndag ble hun hindret i å komme på flyet til Qatar for møtene mandag og tirsdag på grunn av problemer med å framvise dokumentasjon på koronatest.

Det er forbudt å fagorganisere seg i Qatar. Derfor har Klaveness og co. fortsatt diskusjonen mot hvordan man skal sikre rettshjelp for arbeidstakere. Det er etablert tvistemekanismer for å løse enkelte uenigheter, samt et fond for å betale ubetalte lønninger, men det er mange som ikke får hjelpen de har krav på, ifølge Amnesty.

Klaveness lover å purre

Klaveness understreker at VM-komiteen har innført mange gode tiltak, men:

– Vi har ikke kommet i mål så lenge det ikke er et sted migrantarbeidere kan forstå sine rettigheter, kan oppholde seg trygt og utveksle kompetanse. Et miljø og et sted der pressen også etter VM kan besøke. Det var mye av det vi stilte spørsmål om: Hvor ligger saken? Hva gjør at man ikke kommer videre i den?

Et senter for migrantarbeidere var blant kravene det såkalte Qatar-utvalget har foreslått at Norges Fotballforbund (NFF) skal jobbe med.

– De skulle komme tilbake til oss om noen uker, sier Klaveness.

Klaveness har blitt enig med Uefa om å komme med en felles uttalelse hvis VM-komiteen og Fifa ikke kommer tilbake til dem som lovet. Det er vanskelig for Uefa-delegasjonen å vite helt hvor konkret det blir før fotball-VM starter i november.

– Det kan man aldri vite. Først må man komme med dette. Jeg opplever at samtalene er reelle. VM-komiteen har handlingskraft. Utfordringen er at det ikke gjelder hele landet. Vi må få med oss myndighetene i det, sier NFF-presidenten.

Store kulturforskjeller

I tillegg var de store temaene rettigheter for LHBTQ+-personer og kompensasjon der arbeidere har blitt skadd eller omkommet.

Det er store kulturforskjeller, og den norske fotballpresidenten merker framgang i måten temaene tas opp på.

– Jeg synes jeg det har blitt en god kultur for å ta opp alt mulig, selv om det koster litt. Det er mitt inntrykk. Men det er områder vi står langt fra hverandre på òg, sier hun.

Direktør Jakob Jensen i Det danske fotballforbundet (DBU) hadde følgende konklusjon etter møtene:

– Det er nå det må skje. Det hjelper ikke mye lenger med dialog på høyt nivå. Det som gir meg litt håp, er at hver gang jeg er her, er følelsen min at det går fortere, sa han til dansk presse.