Hauger-rival sparket av Red Bull Racing for rasistisk uttalelse

NTB

Formel 2-fører Jüri Vips har fått sin kontrakt som en del av juniorprogrammet til Red Bull terminert som følge av en etterforskning av en rasistisk ytring.

Det opplyser Red Bull Racing på Twitter tirsdag.

Vips ble i forrige uke suspendert for å ha uttalt seg rasistisk under en strømmesending mens han spilte TV-spill. En uke senere har Red Bull bestemt seg for å kutte samarbeidet med Vips, som kjører for Hitech i Formel 2-mesterskapet.

«Som følge av en etterforskning i forbindelse med en hendelse involvert Jüri Vips har vi terminert kontrakten hans som test- og reservefører. Vi tolerer ikke rasisme», skriver Red Bull.

Vips er nummer sju i Formel 2-sammendraget, fire poeng bak Hauger. De to kjempet dessuten om å rykke oppover i Red Bull-systemet og få prøve seg i Formel 1. Nå mister Hauger en rival til det.

Nyheten kommer kun dager før VM-runden på Silverstone i England