Norskættet 20-åring på fjerdeplass i PGA-turnering

Michael Thorbjornsen endte på en sterk fjerdeplass på helgens PGA-turnering i Connecticut. Den 20 år gamle amerikaneren har norsk far.

Thorbjornsen klarte cuten greit etter to runder på 68 og 65 slag på par 70-banen i Cromwell. Den siste runden gikk han fire slag under par og endte totalt 15 slag under. Det var bare fire slag svakere enn vinneren Xander Schauffele. Mellom dem var det to spillere som spilte de fire rundene 17 slag under par.

20-åringen har fortsatt amatørstatus og kan dermed ikke motta premiepenger i PGA-turneringer.