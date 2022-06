Kaptein Åsen så rødt da LSK tapte 0-3 på «marerittbanen» Marienlyst: – Jeg legger meg flat

Gjermund Åsen ble utvist for en sen takling på Johan Hove. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Strømsgodset påførte serieleder Lillestrøm lagets første tap i Eliteserien i fotball med 3-0-seier hjemme på Marienlyst stadion.

Dermed klarte ikke LSK å bryte rekken med kamper på Marienlyst uten seier. Lillestrøm må helt tilbake til 2009 for å finne forrige ligaseier i Drammen.

Lillestrøm kom til Marienlyst uten tap så langt denne sesongen, men Godset vant 3-0 på eget kunstgress takket være scoringer av Ipalibo Jack, Kristoffer Tokstad og Lars-Jørgen Salvesen.

– Vi fikk ikke fart på noen ting i dag. Det er en sånn kamp som kommer iblant, sa Geir Bakke til Discovery etter kampen.

Best etter pause

Det var en tett og jevn batalje før pause, men etter hvilen tok Strømsgodset grep om kampen.

Etter 53 minutter steg Jack til værs på en corner fra Herman Stengel, og han straffet «dødball-laget» LSK på sin egen styrke da han stanget ballen i mål.

Senere i omgangen doblet tidligere LSK-spiller Tokstad ledelsen da han fanget opp en svak involvering fra Ifeanyi Mathew og banket ballen i mål nede ved stolperota.

På overtid punkterte Salvesen kampen med et kanonskudd. Han fikk ballen ute til høyre og skar innover i banen før han måket ballen inn i nettmaskene.

– Jeg gleder meg til å se den igjen, sa Salvesen om 3-0-scoringen

Kapteinen utvist

Det ble en tung dag for LSK, som fikk kaptein Gjermund Åsen utvist på stillingen 0-2 etter 82 minutter for en sen takling på Johan Hove.

– Jeg får en rødt kort som gjør at jeg setter laget i en vanskelig situasjon, og det gjør at ikke vi får til en skikkelig sluttspurt, sa Åsen.

– Jeg får en litt lang berøring, og så treffer jeg Hove med en fot. Jeg syntes det var et strengt rødt kort. Men jeg legger meg totalt flat for at jeg satte laget i den situasjonen, sa LSK-kapteinen videre.

Varierende prestasjoner

I mai gikk Godset hele seks strake seriekamper uten tap. Etter «sommerpausen» endte det først med 1-5-tap for Sarpsborg og 2-3-tap mot Gjøvik-Lyn i cupen.

– Det er store forskjeller på oss, men jeg vet at nøkkelen i Strømsgodset er at vi er en samlet gjeng. Vi legger oss ikke ned og synes synd på oss selv. Vi kommer fort videre og angriper neste arbeidsoppgave med én gang, sa Strømsgodset-trener Håkon Wibe Lund etter seieren mot serielederen.

Strømsgodset klatrer opp på 4.-plass med 20 poeng, mens Lillestrøm beholder tabelltoppen enn så lenge. Molde kan ta over med seier i den utsatte kampen mot Jerv.