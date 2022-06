Fotballsupportere bortvist av dommer – skal ha kommet med rasistiske tilrop

NTB

Ørn-Horten slo Arendal 8-1 i 2. divisjon lørdag, men det var dommerens bortvisning av om lag 30 bortefans for mulige rasistiske rop som stjal fokuset.

Hendelsen skal ha skjedd ti minutter før hvilen, da Ørn-Hortens Seihou Leroy Sillah Nilsen økte hjemmelagets ledelse til 4-0 og feiret foran Arendals supportere, ifølge Agderposten.

Avisen skriver at flere som var på stadion, har opplyst at det ble laget apelyder mot spilleren, og dommer Herman Aass bekrefter at publikum ble bortvist.

Sportssjef Børge Fedje i Arendal sier klubben fordømmer alle former for rasisme og hets.

– Vi har fått framstilt påstander om hva som skal ha skjedd, og jeg kan ikke uttale meg om det er sant eller ikke. Jeg vet bare at Arendal Fotball som klubb er opptatt av mangfold og respekt og vil være gode representanter både på og utenfor banen, sier han til Agderposten.

Avisen har vært i kontakt med supporterklubben til Arendal, som sier de ikke er kjent med situasjonen, men vil gjøre en intern gransking. Daglig leder Kjetil Ramberg i Ørn Horten sier at de har fått en beklagelse fra ledelsen i Arendal.

Nilsen forteller at tre bortesupportere ventet på ham etter kampslutt.

– De ville beklage, og jeg er ferdig med saken, sier han til avisen.