Hegerberg med Pride-markering i Norge-seier på Ullevaal

Ada Stolsmo Hegerberg i aksjon mot New Zealand. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

NTB

Ada Hegerberg og Guro Bergsvand scoret målene da New Zealand ble slått 2-0. Kampen på Ullevaal stadion fikk en spesiell ramme etter nattens skyteepisode.

I siste minutt på overtid hamret Bergsvand inn 2-0 på volley etter en corner. Det første målet kom etter 33 minutter ved Ada Hegerberg. Hun avsluttet presist i hjørnet.

Lyon-spissen markerte scoringen med å løfte fram et kapteinsbind med regnbuefarger.

– Det var viktig å feire glede på en dag som i dag, sa Hegerberg til NRK.

– Hva skal man si ... Når sånne ting oppstår ... Det handler om å stå sammen og vise kjærlighet, sa Hegerberg.

12.657 tilskuere fikk se det norske laget i sin nest siste test før sommerens EM. Hendelsen i Oslo sentrum natt til lørdag kan ha holdt mange tilbake. Norges Fotballforbund opplyste om over 16.500 solgte billetter før kampen.

Publikumsrekorden for en kvinnelandskamp i Norge er på 15.762 tilskuere og ble satt mot USA i en oppkjøringskamp til OL i Sydney i 2000.

Ellers slet det norske laget mot et lag flere skulle sett større dominans mot.

– De bekymringene jeg har hatt rundt laget en stund, blir litt bekreftet. Den offensive strukturen sliter jeg litt med å se. Det er litt tilfeldig hvordan sjansene skapes, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Ikke effektive

Norge skapte flest sjanser, men slet med effektiviteten og New Zealand-keeper Victoria Esson. Burvokteren har tre sesonger bak seg i Avaldsnes.

Første omgang par preg av et Norge som styrte det meste som skjedde på den lekre gressmatten på Ullevaal.

En aktiv Blakstad på venstresiden sto bak flere sjanser. Hun kunne også satt inn 1-0, men brukte for lang tid, og hennes avslutning fra fire meter ble blokkert.

Den tidligere Avaldsnes-keeperen Esson reddet det meste, men klarte ikke å forhindre Hegerbergs avslutning etter 33 minutter. Lyon-spissen banket ballen i hjørnet nærmest stillestående.

Sju minutter før pause fikk New Zealand sin største sjanse, og Norges forsvar hadde store hull, men slapp med skrekken.

Et minutts stillhet før landskamp mellom Norge og New Zealand på Ullevål stadion.

Markerte for kjærlighet

I annen omgang slet Norge mer å skape sjanser. Caroline Graham Hansen var nære på å legge på til 2-0, men hennes avslutning ble reddet godt av Esson.

Før kampen markerte begge lag med kjærlighetsbudskap på Ullevaal. Begge lags spillere kom ut på banen med kapteinsbind i regnbuefargene. Etter nasjonalsangene samlet lagene seg og holdt hender i midtsirkelen under et minutts stillhet. Skytingen i Oslo sentrum kostet to menneskeliv, og ti personer er alvorlig skadd.

Siste test før EM er mot Danmark i Viborg. Norge åpner EM med kamp mot Nord-Irland 7. juli. Norge er også i gruppe med Østerrike og vertsnasjonen England.