Idretts-Norge i sorg etter skyteepisoden i Oslo: – Usigelig trist

NTB

Masseskytingen i nærheten av puben London i Oslo natt til lørdag vekker sterke reaksjoner fra flere store idrettsprofiler og særforbund.

To personer er drept, ti alvorlig skadd og elleve lettere skadd etter skytingen ved homsepuben London.

En av dem som uttrykker sorg etter episoden er fotballstjernen Caroline Graham Hansen.

– Å hate et annet menneske så mye at du ønsker de død, fordi de viser kjærlighet, skremmer livet av meg. Det gir ikke mening. I dag som skulle være en så fin dag for kjærlighet. All kjærlighet, skriver Barcelona-profilen på Twitter.

Hun skal spille landskamp for Norge mot New Zealand lørdag klokken 17.00. Der vil det bli gjennomført markeringer til støtte for Pride og et øyeblikks stillhet, melder NFF.

Kvinnelandslaget vil i tillegg spille med sørgebånd. Under innmarsjen vil hele laget gå med kapteinsbind i regnbuens farger for å stå opp for den grunnleggende retten til å være den du er og elske hvem du vil.

Fotballen maner til fellesskap

Fotballpresident Lise Klaveness uttrykker også sorg på Twitter.

– Jeg er usigelig trist på vegne av de som har mistet noen umistelige i natt, de som gikk fra fest til å måtte flykte for livet i Oslo sentrum, de som nå må våke over sine kjære på sykehus og alle i LHBTI-miljøet som i dag kjenner på frykt og uro. Vi må stå sammen, skriver Klaveness.

– I dag skulle hele forbundsstyret og store deler av fotballbevegelsen møtes i Oslo sentrum for å gå i parade og feire friheten til å elske hvem man vil. Vi skulle ikle oss alle regnbuens farger og ta turen til Ullevaal stadion der kvinnelandslaget spiller sin siste hjemmekamp før avreise til EM. La oss møtes der, la oss ikle oss regnbuens farger og samles rundt jentene som skal representere Norge i EM, fortsetter hun.

Norske storklubber som Rosenborg , Vålerenga og Brann reagerer også på skytehendelsen.

NM-markering

Også andre deler av norsk idrett reagerte med sorg lørdag. Under friidretts-NM i Stjørdal ble Pride-flagget lagt inn som et fast element på storskjermen på arenaen Øverlands Minde.

I tillegg skal det holdes en markering klokken 15.45 lørdag ettermiddag, får NTB opplyst av Norges Friidrettsforbund,

«Dagen i dag skulle vært en festdag og markert den store feiringen av kjærligheten. Norsk friidrett og NM-arrangøren i Stjørdal sender våre tanker til de som var offer for nattens ugjerning, etterlatte og pårørende. Ta vare på hverandre, skriver forbundet på Twitter.

Også Norges Håndballforbund er ute med en markering i sosiale medier.

«Våre tanker er med ofrene etter skytetragedien i Oslo, og deres familier og venner. I natt fikk vi dessverre nok et bevis på hvor viktig det er å kjempe videre for likhet, for menneskeverd, for toleranse, for inkludering. Å kjempe for retten til å elske den man vil», heter det der.