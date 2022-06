Medier: Åtte tiltalt etter Maradonas dødsfall

NTB

Åtte medisinere, blant dem Diego Maradonas personlige lege, er tiltalt for å ha medvirket til fotballegendens død i 2020, melder nyhetsbyråene EFE og AFP.

Ifølge EFE er de åtte personene tiltalt for drap med mulig forsett. Påtalemyndigheten hevder at helsepersonellet unnlot å gi Maradona livsviktig hjelp, og at de «overlot ham til skjebnen» da han var innlagt på sykehus før han døde.

Det er en domstol i San Isidro-provinsen utenfor Argentinas hovedstad Buenos Aires som har besluttet at saken skal opp for retten. Det er ennå ikke kjent når saken starter.

Strafferammen for drap med mulig forsett er i Argentina inntil 25 års fengsel, skriver EFE. Avisen La Nación er blant andre medier som har omtalt saken.

Maradona døde av hjertesvikt i november 2020. Kort tid i forveien hadde han vært innlagt på sykehus, der han ble operert for hjerneblødning. Fra påtalemyndighetens side heter det at det ikke ble gjort forsøk på å redde fotballegendens liv, og at det var en «intern aksept» av det dødelige utfallet.

Maradonas personlige lege Lepoldo Luque er blant de åtte tiltalte i saken. De øvrige er en psykiater, en psykolog, en lege som koordinerte Maradonas hjemmesykepleie, en oversykepleier, to sykepleiere og en lege.