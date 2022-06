Warholm optimistisk om VM-deltakelse: – Det kan gå

Karsten Warholm uttrykker optimisme rundt VM-deltakelse i juli. Foto: Erik Johansen / NTB

NTB

Hekkeløper Karsten Warholm sier at forutsetningene er på plass for at han kan rekke friidretts-VM i Eugene i juli, skriver VG.