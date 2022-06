Hegerberg og Graham gjenforent: – Vet vi kan skape kaos på topp

NTB

Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen startet mandag forberedelsene til det som kan bli en dødelig spisskombinasjon i EM-sluttspillet neste måned.

– Det er en veldig god følelse å være tilbake her med gjengen igjen. Vi skal bruke dagene fram til EM godt og sørge for at vi er veldig «sharp» når vi kommer til England, sa Hegerberg etter treningen der hun i alle spillsekvenser agerte sammen med Graham Hansen.

– Vi kjenner hverandres kvaliteter og vet at vi kan skape kaos på topp.

Graham Hansen er enig, og hun er ikke overrasket over at Norges motstandere frykter spissduoen.

– Vi har hatt en bra tone på og utenfor banen, og jeg tror det vil bli veldig lett å gjenoppta det. Jeg mener de andre gjør rett i å frykte vår link. Det gikk bra på samlingen i april, og da hadde vi ikke spilt med hverandre på fem år. Før det hadde vi spilt med hverandre gjennom hele karrieren, og det vil være utrolig kult om vi får det til i mesterskap også, sa Barcelona-stjernen.

Mens de øvrige utenlandsproffene har vært i gang med EM-samling et par uker allerede, var det første dag for Hegerberg, Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen, som holdt på med klubbsesongen betydelig lenger enn de øvrige. Også for de hjemlige spillerne i EM-troppen startet oppkjøringen for alvor mandag.

Bedre enn sist

Norge kom også til forrige EM med Hegerberg og Graham Hansen på topp, men da endte det med skuffende prestasjoner, tre tap og tidlig hjemreise. Etterpå sa Hegerberg nei til landslaget, og først i vår var hun tilbake.

– Vi har mye mer erfaring enn vi hadde for fem år siden. Vi har spilt lenge ute i Europa, opplevd nivået og vunnet ting hver for oss. Det er viktig å ta med inn i denne gjengen. Vi har også Maren (Mjelde) og Guro (Reiten) i Chelsea som har opplevd mye og vunnet mye. Det er viktig å dra med slike erfaringer inn og legge lista. Det kan hjelpe de andre, sier Hegerberg.

Siden 2017 har Norge også spilt VM, uten Hegerberg, der laget tok seg til kvartfinale.

– Få trodde vi skulle ta oss til VM. Vi havnet i dødens gruppe, men vi kom oss til kvartfinale. Vi er blitt tre år eldre siden det mesterskapet, og dette er et lag som ser veldig spennende ut. Vi har fått nye spillere inn, Ada er tilbake og Maren er tilbake. Det gir oss en enorm trygghet. Nå handler det om å finne samhandlingen i løpet av de to neste ukene før vi drar til England, sier Graham Hansen.

Lært mye

– Vi har lært mye av alt som skjedde i 2017 og er veldig klar over at det er kort vei mellom suksess og fiasko. Jeg håper at ting går vår vei denne gangen og at vi kan være med på å prege mesterskapet,

Hegerberg er klar over at stjernene må by på sin erfaring for å hjelpe de mange som ikke har vært med på et mesterskap tidligere.

– Da jeg var yngre, satte jeg ekstremt pris på å se profesjonaliteten til de eldre, de som hadde vunnet noe. På samlingen gir jeg jernet og er meg selv. Dette er en veldig fin gruppe, en positiv gjeng, og jeg vil bidra så mye jeg kan.

Landslaget har en ambisiøs målsetting i form av medalje. Hegerberg mener det er rett å sikte høyt, men påpeker også behovet for realisme,

– EM er et tricky mesterskap, det så vi sist. Vi var i finale i 2013, så tok vi ikke et poeng i 2017. Vi vet at vi har kvaliteter, men samtidig vet vi at det er en utrolig utfordring. Vi skal være ambisiøse, men ikke lure oss selv. Vi må jobbe hardt hver dag .