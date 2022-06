Fitzpatrick til topps i US Open

NTB

Engelske Matt Fitzpatrick klarte å holde unna for verdensener Scottie Scheffler fra USA i den siste runden av US Open.

Engelskmannen er rangert som nummer 18 i verden for tiden.

Han gikk den fjerde og siste runden i Brookline i Massachusetts søndag to slag under par. Det var ett slag dårligere enn Scheffler. Men med to slag å gå på holdt det for Fitzpatrick.

Han endte totalt seks slag under par, mot Schefflers fem. Verdenseneren delte andreplassen med amerikanske Will Zalatoris, som lå i delt ledelse før siste runde.

Viktor Hovland hadde en solid start på andrerunden fredag, men møtte veggen totalt og fikk ni bogeyer på de elleve siste hullene. Dermed klarte nordmannen ikke cuten og kvalifiserte seg ikke til spill i de to siste rundene. Det er første gang i en majorturnering for den åttenderangerte spilleren.