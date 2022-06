Mol og Sørum tok sitt første VM-gull – medaljesamlingen «komplett»

Christian Sørum (t.v.) og Anders Mol jublet for VM-seier søndag. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB

NTB

Den norske sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum slo brasilianske Vitor Felipe/Renato Lima i strake sett og vant VM for første gang i Roma søndag.

Mol og Sørum er regjerende OL-mestere og har fire strake EM-titler, men VM-gullet har hittil manglet for mesterduoen. Søndag sikret de seg det siste som manglet i medaljesamlingen med strålende spill mot Vitor og Renato. Fra før har de i tillegg to seirer i verdensserien.

Det eneste duoen mangler å vinne sammen er norgesmesterskapet. Det var Sørum rask med å nevne i seiersintervjuet. Mol vant NM i 2017 sammen med Mathias Berntsen.

– Det er helt fantastisk. Jeg har aldri vunnet NM, så jeg må vinne det først for å ha vunnet alt, sa en smilende Sørum og la til:

– Dette har vært drømmen vår hele tiden, og det å gjøre det foran så mange folk er fantastisk.

Det ble norsk seier med settsifrene 21-15, 21-16. Søndagens oppgjør var det tredje på rad mot brasiliansk motstand for det norske laget, men heller ikke Felipe og Renato kunne stoppe det norske seierstoget.

– Vi vil vinne så mange som mulig. Det er vår drøm å vinne titler og hjelpe folk til å starte med denne fantastiske sporten, sa Mol.

Ryggtrøbbel

Den brasilianske finaleduoen er relativt nykomponert. De spilte sin første turnering sammen i mai i fjor og innehar 11.-plassen på verdensrankingen. De har likevel aldri vunnet en turnering sammen.

Sørum slet med ryggproblemer i forkant av turneringen, men sammen med Mol har han spilt godt og sett pigg ut. Det gjorde han også i finalen.

Det første settet åpnet jevnt der det norske laget lå under fram til Mol blokket inn 7-5-ledelse. Det norske laget er svært gode å holde på ledelser, og da de gikk opp til 12-8 var det i praksis avgjort. Den norske duoen ga ikke fra seg forspranget og vant 21-15.

Parademarsj

Felipe var til tider god i forsvar, men han måtte se seg slått ved flere anledninger etter godt norsk angrepsspill. Til slutt ble det en komfortabel seier i det første settet.

I sett nummer to ble det norsk drømmestart med 4-1-ledelse. Etter hvert hadde den bygget seg opp til 12-6. Den brasilianske duoen ble til tider overkjørt og ga bort flere enkle poeng.

Til slutt ble det en parademarsj for den norske duoen, som feiret godt da VM-gullet var sikret. For tre år siden ble det norsk VM-bronse etter tap i semifinalen. Søndagens finaleseier sørget for historiens første norske VM-gull.