Näsberg hindret nytt VIF-tap: – Vi skulle vunnet i dag

Ivan Näsberg sto fram for Vålerenga i begge ender og sikret 2-2 for Vålerenga mot Aalesund. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Vålerenga så ut til å gå mot nok et tap borte mot Aalesund i Eliteserien, men sikret 2-2 med to mål på tampen søndag. Ivan Näsberg var svært sentral for VIF.