Svensk kritikk etter ny fluorskuffelse – vil ha utsatt totalforbudet

Svenske skismørere retter kritikk mot Det internasjonale skiskytterforbundet etter at de siste testene av maskinen som skal forhindre bruk av fluorsmurning endte i skuffelse.

Det er det svenske nyhetsbyrået TT som omtaler utfallet av testingen som nylig ble gjort i østerrikske Ramsau. Der skal også representanter for norsk langrenn, skiskyting og kombinert ha vært til stede.

Det er bred enighet i internasjonal langrenn og skiskyting at miljøfarlig fluorsmurning ikke skal tillates brukt. Utfordringen er at kontrollsystemet så langt ikke fungerer. Dermed foreligger det stadig en risiko for utøvere kan skaffe seg en ulovlig fordel ved å gå på fluorholdig smurning.

Foran forrige sesong ble det i langrenn og skiskyting inngått et kompromiss. Det innebar at man la ned totalforbud mot fluorsmurning med såkalt C8-teknologi, mens det ble åpnet for å benytte C6-smurning med mindre fluor i seg.

Målet var så at det etter sesongslutt skulle være på plass kontrollsystemer som gjorde at all fluorsmurning kan forbys i framtiden. På vårparten skal de nye kontrollmaskinene ha blitt testet på Sjusjøen og i svenske Bruksvallarna med dårlig resultat, skriver TT.

Derfor ble det ikke fattet noen beslutning om totalforbud på Det internasjonale skiforbundets (FIS) kongress i Milano nylig.

Ny nedtur

Heller ikke denne ukens ferske testrunde av kontrollmaskinen i Ramsau var positiv. Det fører nå til kritikk fra svensk hold. Det internasjonale skiskytterforbundet har nemlig, i motsetning til FIS, besluttet et totalforbud foran kommende sesong.

– De (IBU) har sagt seg fornøyd med alle testene som er gjort. Vi har blitt stresset av dette, fordi vi har merket at det ikke fungerer, sier utviklingssjef i det svenske skiskytterlandslagets smøreteam, Johan Wåhlström, til TT.

– Det fungerer ikke slik det er nå. Det er et ustødig system, fortsetter han.

Wåhlström liker dårlig at IBU skal forsøke å håndheve et totalforbud kommende vinter.

– Jeg er kritisk. Det har vi vært fra begynnelsen. Så lenge de ikke har et kontrollsystem som fungerer, er vi svært kritiske. Vi har fått være med på denne reisen, og føler at vi ikke er der enda og ganske langt derifra. Vi ser at man med veldig enkle midler kan komme seg gjennom (kontrollene) med ski, sier han.

Vil utsette totalforbud

Styret i Det internasjonale skiskytterforbundet har møtevirksomhet i østerrikske Salzburg søndag og mandag. President Olle Dahlin vil si minst mulig om fluordebatten.

– IBU har nå styremøte. Da får vi en rapport om dette. Derfor vil jeg vente med en kommentar til etter det, sier han til TT.

Peter Myhlback, sjef for smøreteamet i svensk langrenn, ber på sin side om at totalforbudet mot fluorsmurning utsettes.

– Jeg har fra vår side oppfordret til at vi bør utsette forbudet og kjøre på samme måte som i fjor. Da er det veldig viktig at de fortsetter å utvikle kontrollene parallelt, sånn at vi beveger oss mot et fluorfritt miljø, sier han.

Myhlback peker på at det nærmer seg en ny VM-sesong.

– Du blir bekymret når klokken tikker. Det begynner å haste. Nå må vi sette ned foten, sier han.

C8-smurning er forbudt i henhold til EU-regler.