Formel 1: VM-leder Verstappen starter fremst i Canada

Max Verstappen var raskest på den våte banen i Montreal. Foto: Ryan Remiorz / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Max Verstappen var raskest under kvalifiseringen til Canadas Grand Prix på den våte banen i Montreal lørdag. Han har en god mulighet til å øke VM-ledelsen.

VM-toer og lagkamerat Sergio Pérez starter som nummer 13 etter at han måtte bryte kvalifiseringen etter et sammenstøt med barrieren. I tillegg starter Ferrari-fører og treer i VM-sammendraget Charles Leclerc bakerst som følge av et motorbytte.

Det regnet godt i Montreal lørdag, og det fikk også bilene kjenne på. De skled mye og de fleste valgte å kjøre med regndekkene under kvalifiseringen. Det er de dekkene med mest mønster.

Verstappen viste seg sterk og vant kvalifiseringen på tiden 1.21,299. Veteranen Fernando Alonso starter som nummer to mens Carlos Sainz er tredjemann.

Mercedes og George Russell forsøkte seg på de raskeste dekkene, men det fungerte ikke som ønsket for den tyske fabrikanten og han kjørte ut allerede i den første svingen. Han starter som nummer åtte.

Helgens runde vil bli den første i Canada siden 2019. Koronapandemien satte en stopper for løpene i 2020 og 2021. Lewis Hamilton gikk sist til topps og er innenfor skuddhold når han starter som nummer fire søndag.

Han har vunnet VM-runden sju ganger siden 2009.