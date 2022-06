Svela nummer 13 på 5000 meter i Paris

Per Svela ble nummer tolv på 5000-meteren i Paris. Foto: Annika Byrde / NTB Les mer Lukk

NTB

Per Svela løp inn til 13.54,60 på 5000-meteren under Diamond League-stevnet i Paris lørdag. Ullensaker-løperen var et stykke unna å klare EM-kravet.