Stavhopperen Retzius stiller ikke i friidretts-VM – vaksineproblemer kommer i veien

NTB

Norgesrekordholderen i stav for kvinner, Lene Retzius, stiller ikke i friidretts-VM i Eugene i juli. Vaksinetrøbbel gjør at 26-åringen ikke kan stille.

Stavhopperen har i samråd med Norges Friidrettsforbunds (NFIF) medisinske apparat besluttet at hun ikke er med når VM i Eugene settes i gang 15. juli, forteller NFIF i en pressemelding.

– Lene tilfredsstiller ikke kravene i VM-protokollen i forhold til vaksinering. Tatt i betraktning at hun fikk en negativ reaksjon etter sin første vaksinedose, har vi sammen kommet fram til at risikoen med å ta vaksinedose to nå er for stor, sier NFIF-lege Ove Talsnes.

Retzius klarte VM-kravet under et stevne i Genève for en uke siden, da hun slo norsk rekord med 4,70 meter. Nå blir det ikke noe av VM likevel.

– Jeg har tatt en vaksinedose og har i tillegg hatt corona. Men kravet for å kunne delta er to doser, og basert på erfaringene fra dose en er jeg som sagt ikke villig til å ta den sjansen nå. Det vil jo kunne ha ødelagt både VM og resten av sesongen, sier Retzius.

Hun understreker at hun ikke er vaksinemotstander, men at avgjørelsen er basert på hennes reaksjon til den første dosen.