Dæhlie og Aker med omfattende langrennssatsing: Stiller lag i FIS-løp, langløp og para

NTB

Aker og Bjørn Dæhlies klesfirma går sammen om en satsing der de vil utvikle langrennssporten. Mikael Gunnulfsen og Slind-søstrene er blant utøverne som er med.

Prosjektet ble presentert like ved holmenkollbakken fredag. Der var blant andre langrennslegenden Dæhlie og Aker-konsernsjef Øyvind Eriksen til stede.

– Holmenkollen er litt symboltungt. Jeg startet mine drømmer som 19-åring da jeg fikk gå femmila i Kollen. Vi ønsker å ha tre bein å stå på, sier Dæhlie med henvisning til de tre lagene som er med i satsingen.

– Teamet skal få flere utenlandske utøvere på sikt. Vi er, som i næringslivet, opptatt av mangfold og forener parautøvere og funksjonsfriske utøvere. Vi er allerede i spennende dialog med utenlandske profiler. Det kan komme nye navn inn allerede til sesongen som kommer, sier Eriksen til NTB.

Mester klar

Svensken Max Novak er allerede på plass. Han vant renn i langløpsserien Ski Classics sist sesong.

Lagene Team Koteng Eidissen og Team Telemark går sammen og utgjør grunnstammen i det nye laget, som skal hete Team Aker Dæhlie.

– Dette er en solid satsing med mye kompetanse samlet. Klarer vi å utnytte det, kan dette være veldig verdifullt Jeg sa ja til tilbudet med én gang, uavhengig av lønn, sier Astrid Øyre Slind til NTB.

Frisk satsing

Budsjettet for den første sesongen er på 15 millioner kroner. Satsingen skal ledes av den tidligere landslagssmøreren Knut Nystad. Han er ansatt som daglig leder.

Dæhlie og Aker forteller at laget har tilknyttet seg mentorer, profiler som brenner for å utvikle langrennssporten, medisinske eksperter og karriere- og studierådgivere.

Laget skal også bygges ut med flere utøvere og et forsterket støtteapparat, opplyses det.

– Jeg er ganske sikker på at teamet tar én eller to langløpsseirer til vinteren, sier Dæhlie.

Disse løperne er klare for Team Aker Dæhlie:

Langløp (Ski Classics):

Isabell Valen, Astrid Øyre Slind, Silje Øyre Slind, Kjartan Haugen, Stian Hoelgaard, Chris Jespersen, Vebjørn Moen, Max Novak, Petter Stakston, Isabel Valen (para) og Kjartan Haugen (para).

FIS/allround (Norgescup, skandinavisk cup og verdenscup):

Anna Heggen, Guro Jordheim, Marte Mikkelsplass, Kari Øyre Slind, Runa Ulvang, Johannes Lønnestad Flaaten, Mikael Gunnulfsen, Amund Korsæth, Eirik Mysen og Mattis Stenshagen.

I tillegg har man opprettet et talentprogram som gir stipender til lovende utøvere innen både langløp, allround og paralangrenn. Her er parautøverne Helena Paulsen, Emil Moore Carlsen og Endre Lykken allerede inne.

– Jeg er utrolig glad for å få være med på dette her. Det er veldig bra at paraidretten blir inkludert i dette. Nå ønsker jeg å inspirere andre til å være med, sier Lykken til NTB.