Vertsbyene til VM i 2026 er klare

Frankrike er regjerende verdensmester i fotball, etter at de slo Kroatia i finalen i 2018. Her feirer Olivier Giroud, Raphaël Varane, Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé seieren i regnværet på Luzjniki Stadion i Moskva. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

NTB

22 søkerbyer har blitt til 16 vertsbyer. Fifa offentliggjorde torsdag hvilke byer som skal huse fotball-VM i USA, Mexico og Canada i 2026.

Byene som skal arrangere fotball-VM om fire år er:

I USA: Arlington (nær Dallas), Atlanta, East Rutherford (nær New York), Foxboro (nær Boston), Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia, Santa Clara (nær San Francisco) og Seattle.

I Mexico: Guadalajara, Mexico by og Monterrey.

I Canada: Toronto og Vancouver.

De seks søkerbyene som ikke nådde opp var Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando og Washington/Baltimore i USA, Edmonton i Canada.

Estadio Azteca i Mexico by har tidligere vært arena for to VM-finaler, da Brasil og Pelé vant gull i 1970 og da Diego Maradona ledet Argentina til gull i 1986.

Rose Bowl i Los Angeles-forstaden Pasadena var finalearena åtte år senere, da Brasil tok sin fjerde tittel. Denne gang er det en annen Los Angeles-forstad, Inglewood, som blir VM-vert gjennom sin relativt nybygde NFL-arena.

Canada har aldri tidligere avviklet kamper i et VM-sluttspill for menn, men Vancouver var finaleby i kvinnenes VM i 2015.

Verdensmesterskapet blir det 23. mesterskapet i rekken, og det aller første som skal inneholde 48 lag, etter at Fifa i 2017 valgte å utvide fra 32 lag. Det blir også første VM holdt i tre ulike land.

Det skal spilles totalt 80 kamper under mesterskapet. 60 av kampene skal spilles i USA, mens Mexico og Canada får ti kamper hver. Det blir 16 grupper à tre lag i gruppespillet.

Frankrike er regjerende mester etter triumfen i Russland i 2018.