Jakob Ingebrigtsen rett bak europarekorden – satte norsk rekord

NTB

Jakob Ingebrigtsen var 14/100 sekund unna Steve Crams europarekord på en engelsk mil under Bislett Games. Han vant med 3.46,46.

Den europeiske rekorden til Steve Cram ble satt helt tilbake i 1985, også på Bislett. Den lyder på 3.46,32.

Ingebrigtsens tid er norsk rekord og årsbeste i verden. Det var den første norske vinneren av drømmemila i Bislett Games.

– Det var på tide. Da jeg kom ut på stadion, tenkte jeg at nå ligger alt til rette for et godt løp. Det var en fin opplevelse i oppkjøringen til VM. 14 hundredeler er ikke mye, men det ble et ganske så ideelt løp. Jeg fikk ut det jeg var god for i kveld, sa han.

Han var ikke altfor skuffet over at det ikke ble europarekord.

– Man kan ikke ta alt på en gang. Jeg er veldig glad for å komme under 47 sekunder. Jeg er godt fornøyd. Det er greit å ha noe å springe for neste år også.

Rett til USA

Trolig drar Jakob og brødrene Filip og Henrik til høydeopphold i Flagstaff i Arizona i USA allerede fredag. Deretter venter det en precamp sammen med andre norske utøvere i Berkeley i California.

Jakob Ingebrigtsen har løpt sitt siste løp før VM starter i Eugene i Oregon 15. juli.

– Nå er alt fokus på VM. Jeg må gjøre det rette for at det skal gå bra i VM. Det blir mest sannsynlig ganske kjapt tilbake til god mengdetrening, og forhåpentlig med en ny runde med formtopp inn mot de første rundene i VM, sa Ingebrigtsen til den skrivende delen av den norske pressen.

Dobling?

Han fikk også spørsmål om hva han tenker om dobling av distanser i VM.

– Hm, det kan bli spennende.

– Hvor mye har du å gå på inn mot VM?

– Altfor mye. Nei, da. Man må spille med de kortene man ha. Det er mye som spiller inn, forholdene og dagsformen. Det viktigste er å ta et løp om gangen.

Henrik og Filip Ingebrigtsen løp begge 5000 meter på Bislett. Begge løp med akillesproblemer. Filip valgte å bryte løpet, mens Henrik fullførte til en tid i overkant av 13.48.