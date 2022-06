Kombinertveteran frykter at sporten fjernes fra OL

Bill Demong jubler som olympisk mester i kombinert i Vancouver-OL. Nå frykter han at sporten er på vei ut av OL-programmet. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Neste uke skal IOC-styret avgjøre om kombinert for kvinner skal på OL-programmet i 2026. Amerikanske Bill Demong frykter at sporten i stedet fjernes fra OL.

Demong har både OL- og VM-gull i medaljesamlingen og deltok i fire OL og åtte VM. Inntil nylig var han leder for kombinert i USAs skiforbund, og han er fortsatt styremedlem.

Han frykter at IOC-styret vender tommelen ned ikke bare for kombinertkvinnene, men for hele sporten.

– Det jeg hører klart og tydelig gjennom bakkanaler er at løsningen for å skape kjønnsbalanse er at de fjerner kombinert for menn fra OL-programmet i 2026, sier Demong til nyhetsbyrået AP.

– Å fjerne en av idrettene som har vært på vinter-OL-programmet helt fra start ville være tragisk, kortsynt og feil.

Endelig avgjørelse om OL-øvelsene i 2026 skal fattes på IOC-styremøtet fredag 24. juni.

Bekymret

– Vi ser at idretter som randonee kommer på programmet, og jeg hører at IOC er bekymret for økende antall deltakere. En løsning vil være å fjerne kombinert, sier Demong.

Han er redd for at IOC-styret vil velge den løsningen for å oppnå kjønnsbalanse uten å øke antall deltakere i OL.

– Vi begynner å få informasjon om diskusjonene, og vi innser at sporten vår er i fare. Det har tatt oss på senga, sier den amerikanske kombinertløperen Jasper Good til AP.

Spekulasjoner

Nyhetsbyrået har kontaktet Lasse Ottesen, som er rennsjef for kombinert i FIS. Han sier at han ikke har fått offisielle signaler fra IOC om at kombinert kan bli strøket fra OL-programmet.

– Vi har hørt spekulasjoner, sier han til AP.

– Om IOC av en eller annen grunn beslutter ikke å slippe til kvinnene i 2026, hva skjer da med mennene? Kan det bety at de får konkurrere i 2026, men fire år senere er det ut?