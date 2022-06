Mowinckel utelukker ikke et siste OL

NTB

Ragnhild Mowinckel (29) uttalte etter OL i Beijing at det skulle bli hennes siste. Nå gir hun Cortina d'Ampezzo 2026 en liten sjanse.

– Den er innenfor fire år. Jeg tar ett år av gangen. Jeg har sagt til meg selv at den dagen jeg føler jeg ikke har så mye mer å gi eller å få, så er jeg ferdig. Fire år er veldig lenge. Man har kommet i en alder der man merker at man begynner å synge på siste verset. Rent fysisk, at kroppen har jobbet med dette i mange år, men også i hodet. Men per nå er jeg veldig motivert, sa Mowinckel til NTB.

Moldenseren leverte en kanonsesong i fjor, men sin første verdenscupseier og to andreplasser. I Beijing kjørte hun også inn til en imponerende 5.-plass og sa det var hennes siste OL.

– Plutselig står man der og spiser ordene og stiller i neste OL. Jeg har mest lyst til å ta det innover meg at det var siste mulighet. Det ser jeg på som en positiv greie. Per nå er det ett år om gangen, sa Mowinckel og fortsatte:

– Tiden vil vise. Har jeg det like fett om fire år, som jeg har nå, synes det er kult å drive med og har en kropp som kan tåle det – så står jeg der gjerne. Det er nok mer det store bildet på hvor jeg er: Det er sånn sett starten på slutten.

– Det er snakk om Ragnhild Mowinckel

Selv om Mowinckel begynner å se mot slutten av karrieren, er lagvenninne Kajsa Vickhoff Lie veldig bestemt på at hun ønsker å ha med 29-åringen så lenge som mulig på laget.

– Det er snakk om Ragnhild Mowinckel, og det er snakk om Cortina-OL. Det er hennes favorittplass. Om hennes kurve fortsetter å stige, skal man absolutt ikke se bort fra det. Hun skal gjøre som hun vil, men så lenge hun føler seg komfortabel på ski og er så motivert som hun er nå, kan hun holde på ganske lenge. For hennes del tror jeg det er kroppen som vil si stopp når den gjør det. Det er fair, sa Vickhoff Lie til NTB og fortsatte:

– Så får jeg bidra med så mye som mulig, så hun har lyst til å være med der.

Bærums-løperen måtte se forrige sesongen fra sofaen grunnet skade i leggen og har en stor drøm om å komme tilbake på toppen av resultatlistene sammen med lagvenninnen.

– Jeg har vært skadd og hørt på avslutningstaler til Jansrud og Svindal. Det sa de aldri kom til å glemme da de to konkurrerte om topp-plasseringene i verdenscupen sammen. Det er noe jeg har så sinnssykt lyst til å oppleve med Ragnhild, sa Vickhoff Lie.

– Hva har du lært av Ragnhild når du har vært skadd?

– Ragnhild kjørte ekstremt bra, falt og kjørte enda bedre. Så kom jeg opp og falt. Jeg må bare fortsette å følge den kurven. Jeg har troen, svarte hun.

Første renn på Kvitfjell

De norske fartsdamene går inn i en spennende sesong med både VM i Meribel-Courchevel, og de skal i tillegg for første gang kjøre verdenscup på Kvitfjell.

– Det er jævla fett. Det er virkelig på tide at vi kan få noen renn til Norge. Det gleder jeg meg skikkelig til. Jeg håper det blir minst like bra stemning der som når gutta er der. Det hadde vært veldig kult. Det er et sted vi har trent en del, så jeg håper det har sine fordeler når vi kommer dit. Jeg gleder meg vanvittig mye til det, sa Mowinckel.

– Er dette sportslig positivt for dere?

– Ja, veldig. Det er virkelig på tide at Norge også får et renn på damesiden. I hvert fall når du ser at vi begynner å bli profiler som gjør det bra. Jeg kan ikke få sagt det nok hvor på tide det er at vi også får et renn, svarte 29-åringen.