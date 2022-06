Ada Hegerberg fikk endelig fullført bryllupet

NTB

Ada Hegerberg og Thomas Rogne har vært gift siden 2019, men måtte vente tre år på seremonien. I helgen ble den gjennomført i Italia.

Det skriver VG. Hegerberg har lagt ut et bilde av seg selv og Rogne fra feiringen på Instagram.

«3 years in the making, we did it», skriver hun. På norsk kan det oversettes til «vi gjorde det etter tre års venting».

Koronapandemien gjorde sitt til at bryllupsseremonien tok så lang tid å få på plass.

Hegerberg er tatt ut i Norges tropp til sommerens fotball-EM i England. 25. juni spiller kvinnelandslaget oppkjøringskamp mot New Zealand på Ullevaal stadion.

Rogne har selv to A-lagskamper for det norske herrelandslaget. Han spiller til daglig for greske Apollon Smyrnis.