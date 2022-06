Spennende høst for landslaget: Ett poeng kan holde til gruppeseier, tre kan være for lite

Erling Braut Haaland jubler for den siste av sine fem scoringer under junikampene i nasjonsligaen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Serbias poengtap i Slovenia økte Norges sjanser til å bli gruppevinner i nasjonsligaen. Ståle Solbakkens lag kan ikke bli dårligere enn nummer to i gruppa.

Søndagens kamper betyr at verken Sverige (3 poeng) eller Slovenia (2) kan ta igjen Norge på tabellen. Gruppevinneren blir enten Norge (10 poeng) eller Serbia (7).

– Vi skulle gjerne hatt tolv, men skal ikke klage på ti poeng. Vi må bygge på dette og bli bedre alle mann. Jeg gleder meg til høsten, den kan bare komme, sa Erling Braut Haaland til fotball.no etter å ha bidratt med fem mål og en assist til de seks norske scoringene så langt i nasjonsligaen.

Med serbisk borteseier i Ljubljana ville det skilt bare ett poeng i norsk favør, nå skiller tre. Dersom Norge vinner borte mot Slovenia 24. september og Serbia samtidig avgir poeng mot Sverige, vil Norge være gruppevinner før serberne kommer til Ullevaal. Uavgjort for Norge og serbisk tap vil gjøre samme nytten.

Situasjonen for Solbakkens lag er så gunstig at Norge selv med tap i Slovenia og samtidig serbisk seier over Sverige vil bli gruppevinner med uavgjort mot Serbia på Ullevaal 27. september. Da ender lagene på samme poengsum, og Norge går foran på innbyrdes oppgjør takket være borteseieren i Beograd.

Skjebnekamp

Derimot vil Serbia ha sjansen til å passere Norge med seier på Ullevaal dersom avstanden mellom lagene er tre poeng eller mindre også etter de første kampene i september. Mens ett poeng mot Serbia garantert er nok, kan tre poeng på to kamper vise seg å være for lite.

Norsk seier i Slovenia fjerner ikke spenningen dersom Serbia tar alle poengene mot Sverige. Samtidig vil det være lov å håpe på svensk hjelp. Sverige trenger poeng for å holde Slovenia bak seg og unngå nedrykk til C-divisjonen. Svenskene bør håpe på norsk seier i Slovenia.

Gruppeseier vil bety opprykk og kamper mot de aller beste i neste utgave av nasjonsligaen. Det vil også gjøre veien mot EM-sluttspillet i Tyskland om to år bredere og mindre bratt.

Belønningen

De fire gruppevinnerne i B-divisjonen (og den beste toeren) vil bli seedet på nivå to i trekningen av EM-kvalifiseringen i oktober. Det er viktig ikke minst fordi flere store nasjoner sliter i nasjonsligaens A-divisjon. I øyeblikket er nasjoner som Frankrike og England sist i sine grupper og på vei inn i seedingsnivå to. Om Norge havner på nivå tre, kan Solbakkens lag risikere å havne i gruppe med for eksempel Spania og Frankrike, der bare de to beste blir EM-klare.

Gruppeseier vil også garantere en ekstrasjanse til EM-plass dersom kvalifiseringen ikke går etter planen. Avhengig av hvilke lag som kvalifiserer seg er det stor sjanse for at også 2.-plass i gruppa gir plass i nasjonsligaomspillet om EM-plasser, og det er ikke usannsynlig at Norge allerede har tatt mange nok poeng til å komme gjennom det nåløyet. De fire beste lagene i B-divisjonen som ikke sikrer EM-plass på ordinært vis skal gjøre opp seg imellom om en plass i sluttspillet.

Helst vil nok Solbakken og hans menn bryte sluttspilltørken med topp-to-plassering i kvalifiseringsgruppa, og med ti poeng på fire kamper spilt over elleve dager har de lagt et utmerket grunnlag for å oppnå en gunstig seeding.