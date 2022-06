Haaland med to mål og assist da Norge slo Sverige igjen

Erling Braut Haaland er en drøm for landslaget og et mareritt for Sverige. Med to mål og en assist senket han svenskene igjen da Norge vant 3-2 på Ullevaal.

Som i bortekampen for en uke siden ga han Norge 2-0-ledelse med et spillemål og et straffespark. Etter en svensk redusering overtok han kapteinsbindet da en sliten Martin Ødegaard ble byttet ut, og det var som kaptein han serverte Alexander Sørloth innlegget til hodemålet som punkterte kampen.

– Det var en fantastisk seier. Jeg har egentlig ikke ord. Å slå svenskene i min siste kamp for sesongen, er fantastisk, sa Haaland til TV 2.

Haaland fikk også spille med kapteinsbindet en stund.

– Det var stort, sa Haaland.

Med seieren er det allerede klart at Norge ender foran Sverige i nasjonsligaen og går til høstens avsluttende kamper mot Slovenia og Serbia med en ypperlig sjanse til å sikre opprykk til elitenivået, 2.-seeding i høstens trekning av EM-kvalifiseringen. Det kan sikre en garantert ekstrasjanse til EM-billett dersom laget ikke lykkes i den ordinære kvalifiseringen.

Norge fikk en kjempestart da Haaland etter ti spilte minutter nikket inn sitt 19. landslagsmål. Etter fint spill av Morten Thorsby og Mats Møller Dæhli kom Fredrik Bjørkan til innlegg fra venstre. Haaland brukte rykket, kom seg foran midtstopper Hjalmar Ekdal og nikket ballen i hjørnet. Det var hans tredje mål mot Sverige under junisamlingen. På det tidspunkt hadde han vært på banen 83 minutter i løpet av de to kampene.

I det 54. minutt «drylte» han inn sitt 20. mål for Norge fra straffemerket, etter at VAR grep inn og sørget for at Robin Olsens nedriving av Alexander Sørloth ble straffet. Sørloth ble spilt gjennom i en skjev svensk forsvarsfirer, nikket ballen forbi Olsen og ble truffet i hodet av keeperens hanker. Han ville ikke nådd igjen ballen, men etter en tur ved sidelinja kom dommeren som først ga Sørloth tilsnakk ham i stedet straffespark.

Etter 126 spilte minutter var Haaland oppe i fire mål mot svenskene og på delt 9.-plass på landslagets evige scoringsliste, i sin 21. landskamp.

Bange anelser

Sinte og frustrerte svensker virket i ferd med å tape både fatningen og kampen. En stygg ettersleng fra Emil Krafth mot Leo Østigård førte til håndgemeng ved sidelinja, men i det 62. minutt ga kaptein Emil Forsberg gjestene en redningsline da han satt opp av Dejan Kulusevski skrudde ballen i hjørnet.

De som husket den elleville EM-kvalifiseringskampen for tre år siden, fikk kanskje bange anelser. Da ledet Norge tilsynelatende trygt 2-0 inntil Sverige reduserte i det 70. minutt. Sverige vendte kampen og tok ledelsen før Ola Kamara berget 3-3 dypt inn i overtiden. Denne gang kom reduseringen tidligere, men Solbakken gjorde grep med noen bytter. Haaland gikk foran som kaptein da Norge festet grepet igjen og punkterte kampen.

I det 79. minutt ble Haaland holdt av Krafth på et løp mot dødlinja, men han fikk tak i ballen og la hardt inn. Den ble klarert rett ut til ham, og da fant han Sørloth ved lengste stolpe. Spissen knuste Gabriel Gudmundsson i lufta og nikket i mål.

Norge kunne som i bortekampen ha vunnet enda klarere. Mohamed Elyounoussi tvang keeper Olsen til en strålende redning da han hadde 4-1 på foten, men tre mål holdt i massevis for Norge søndag.

Østigård pekte nese til svenskene

Midtstopper Leo Skiri Østigård tirret på seg den svenske fansen og pekte nese da Haaland scoret sitt andre mål. Etter kampen la Østigård ut et bilde av seg selv på Instagram sammen med Petter Northug som gjør det samme. Den tidligere langrennsstjernen var kjent for å være raskt ute med noen stikk etter å ha slått Sverige i skisporet.

Erling Braut Haaland jubler (midten) etter scoring på straffe under fotballkampen i Nations League mellom Norge og Sverige på Ullevaal Stadion. Leo Skiri Østigård (t.v.) peker nese. Les mer Lukk

Stopperkollega Stefan Strandberg var raskt ute og tok ned Østigårds hånd.

I svenske aviser var tonen hard etter det andre tapet mot Norge på åtte dager. Viaplay-ekspert Bojan Djordjic var «forbannet». «Blytungt for Sverige» , var tittelen på Expressens kampsak.

«Norge har ikke nådd et mesterskap siden 2000, men her og nå er norsk landslagsfotball bedre enn den svenske», skrev nyhetsbyrået TT.

«Rett mycket bättre», ble lagt til.

Herjet

Sverige fikk en råtten start da venstreback Ludwig Augustinsson, som sto for mye av rutinen i den bakre fireren, måtte kaste inn håndkleet kort før kampstart. Gudmundsson måtte hoppe inn, men det var Krafth på høyrebacken som fikk mest å stri med da kampen kom i gang.

Mange hevet nok et øyenbryn da det ble kjent at Ståle Solbakken endret på seks plasser og lot Mats Møller Dæhli starte i stedet for Mohamed Elyounoussi, men Dæhli var en virvelvind helt fra avspark, og sammen med Thorsby og Bjørkan lagde han masse trøbbel for svenskenes høyreside. Allerede etter seks minutter skjøt Dæhli i returrommet etter et hjørnespark, men ballen traff lagkamerat Stefan Strandberg og spratt utenfor.

I det 21. minutt satte Dæhli fart rett mot forsvaret, som rygget og skvatt til alle kanter. Han knallet til mot lengste hjørne, men Robin Olsen svarte med en flott refleksredning. Ved stolpen var Alexander Sørloth nær å nikke i tomt mål, men ballen gikk over.

Sørloth skapte trøbbel for Gudmundsson på sin side, men fikk mange strenge dommeravgjørelser mot seg i duellene.

Sto imot

Etter en frisk norsk åpning spilte Sverige seg inn i kampen og begynte å skape problemer for det norske forsvaret, men avslutningene var for dårlige til å sette Ørjan Nyland på prøve. Forsberg i ubalanse skjøt over etter fint forspill av Alexander Isak og Kulusevski, mens Robin Quaison og Kulusevski også ble presset hardt nok til at de ikke fikk avslutninger mellom stengene. Forsbergs forsøk på stupheading ble blokkert, mens Ødegaard stjal ballen fra Isaks tåspiss i et nytt farlig svensk angrep.

En norsk kontring dratt opp av Sørloth et par minutter før pause endte med at Thorsby ble trykket ned av Ekdal inne foran mål, men denne gang fikk ikke nordmannen straffesparket han ropte på.

Tidlig i den andre omgangen fikk Norge derimot et nytt straffespark svenskene reagerte kraftig på, og som Haaland nådeløst utnyttet. Det ble et nytt vinnermål, og Norge tok et langt steg mot gruppeseier i nasjonsligaen.

Viktor Gyökeres satte inn 2-3 på overtid etter en blemme av Nyland, men det var ikke nok til å ødelegge Norges festkveld.

Norge har slått Sverige i to viktige kamper på åtte dager. For ordens skyld var forrige norske tap for svenskene i en viktig kamp helt tilbake i 1976.