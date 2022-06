Tampa Bay Lightning klar for ny finale i NHL-sluttspillet

Tampa Bay Lightnings Steven Stamkos (i midten) jubler for scoring sammen med Jan Rutta (t.h.) og Ondrej Palat (t.v.) Laget er nå klart for sin tredje NHL-finale. Foto: Chris O'Meara / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Regjerende mester Tampa Bay Lightning er klar for NHL-finalen for tredje gang etter 2-1-seieren over New York Rangers lørdag kveld.