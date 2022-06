Solbakken til svenskene: – Slutt med unnskyldninger!

NTB

Ståle Solbakken ga klart svar da en svensk journalist spurte ham om alle skadene og utelukkelsene i det svenske laget. Han er lei av unnskyldninger.

– Jeg tenker at dere klager fælt. Hvis jeg skulle leke svensk landslagssjef, så ville jeg sette Olsen i mål, Krafth på høyre- og Augustinsson på venstreback, de er alle klare. Jeg ville hatt Lindelöf som stopper, han er ikke klar, men ved siden av ham er det utrolig jevnt. På sentral midtbane ville det være Cajuste (eller Ekdal), Forsberg og Claesson, på topp Elanga, Kulusevski og Isak. Jeg tror alle de spiller, og da har dere trøbbel på én posisjon, sa han.

– Dere har også to glimrende trenere, kort reise, stor rutine og veldig mange mesterskap. Slutt med unnskyldningene! Nå spiller vi fotball, og så ser vi hvem som er best.

Det har vært veldig mye snakk om skadene på stopperplass i den svenske troppen, og om de fire utelukkelsene laget så langt har pådratt seg (to var ute mot Serbia, to er ute mot Norge). Men bortsett fra Lindelöf mener Solbakken at svenskene har sine viktigste spillere tilgjengelig på Ullevaal.

Selv har Solbakken fortsatt en skadefri tropp. Så bra er situasjonen at han kunne permittere Brede Moe og sende ham på treningsleir med Bodø/Glimt.

Lørdagens trening ble stengt for utenforstående etter oppvarmingen, uten at det nødvendigvis er så mange hemmeligheter mellom lagene.

Må tåle litt

– Jeg tror det blir en jevn og tett kamp der Sverige kommer til å ha sine perioder og vi våre. Vi må selvfølgelig ha høyere nivå enn vi hadde i første omgang mot Slovenia. Spiller vi som da, får vi veldig store problemer, sa Solbakken.

Han har ingen innvendinger mot at svenskene slår seg på brystet med sin sterke kvalifiseringsstatistikk og peker på Norges 22 år lange sluttspilltørke.

– Før vi kommer til mesterskap igjen kan jeg ikke si annet enn at de ligger foran oss. Det hjelper ikke å vinne en kamp eller to eller tre. I kvalifisering har Sverige og Danmark veldig sterke tradisjoner, vi har ingen på veldig lang tid. Det avgjør styrkeforholdet, og inntil vi kvalifiserer oss igjen må vi nok tåle noen meldinger, sa han.

Meldinger mellom spillerne på banen har fått oppmerksomhet i begge land etter at Erling Braut Haaland fortalte hva Aleksander Milosevic kalte ham i bortekampen.

– Sånn er det av og til, uansett hvem du spiller mot, men det er peanuts. Det er ikke noe jeg bruker en kalori på, sa landslagssjefen.

Svensk julebord

Han uttrykte stor respekt for jobben Janne Andersson og assistent Peter Wettergren har gjort med det svenske laget. Wettergren var i sin tid Solbakkens assistent i FC København.

– De har bygget et lag med en sterk base, et lag man ville kjent igjen fra kamp til kamp også om det ikke hadde gule drakter. De er genuint gode fotballmennesker som representerer Sverige på en god måte, slo Solbakken fast.

Han synes ikke formasjonsendringen fra 4-4-2 til 4-3-3, som har vært mye debattert i Sverige, har gjort så stor forskjell, iallfall ikke defensivt.

Derimot synes han at han var for snill da han i 2016 slapp Wettergren til forbundsjobben.

– Peter er en fantastisk fyr, og Sveriges fotballforbund priset ham for lavt. Han kostet 300.000, men han burde kostet tre millioner. Fordi vi satte ham høyt, ga vi ham bort for prisen av et svensk julebord. Han var smart nok til å gå i møte med meg etter at vi hadde vunnet klart og jeg var i godt humør, sa han.