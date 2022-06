Lightning nærmer seg ny finale i NHL-sluttspillet

Tampa Bay Lightning er én seier unna sin tredje strake finale i NHL-sluttspillet med seieren mot New York Rangers torsdag. Foto: Adam Hunger / AP / NTB

NTB

Regjerende mester Tampa Bay Lightning er én seier unna NHL-finalen med 3-1-triumf over New York Rangers torsdag. Laget leder 3-2 i best av sju-serien.