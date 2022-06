NTB

Stefan Strandberg var helt spilleklar, men fikk ikke være med i troppen til fotballandslaget mot Slovenia torsdag.

– Jeg er helt frisk. Jeg fikk beskjeden om at jeg ikke skulle spille for noen dager siden. Jeg er litt skuffet, men forstår jo også vurderingen til Ståle (Solbakken, landslagssjef) og at han også tenker søndag, sa Strandberg i intervjusonen etter å ha sittet på tribunen og sett Norges 0-0-kamp.

Han spilte hele kampene mot Serbia og Sverige. Mot Slovenia var det Leo Skiri Østigård og Andreas Hanche-Olsen som utgjorde det norske midtforsvaret.

Norge fortsetter nasjonsligaen søndag hjemme mot Sverige.

I september avsluttes gruppespillet med kamper mot Slovenia og Serbia.