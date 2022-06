NTB

Erling Braut Haalands rekordartede scoringsstim for landslaget tørket ut i 0-0-kampen mot Slovenia. Han ville ikke uttale seg etter kampen.

Haaland startet torsdagen med elleve landslagsmål på sju kamper siden august, seks av scoringene er kommet i år. De to siste ble satt inn mot Sverige søndag.

Haaland gikk småsmilende gjennom intervjusonen, men sa ikke annet enn:

– Oblak, Oblak, Oblak.

Det henviste til Slovenias keeper Jan Oblak. Fire medier forsøkte å få ham til å si noen ord om kampen, men fikk nei.

Norge presset hardt på i andreomgangen uten å få uttelling. Haalands første sjanse kom like etter pause da han ikke utnyttet en åpen mulighet. Headingen fra fem meters hold ble altfor svak.

Like før slutt fikk han en ny mulighet med hodet, men på ny havnet ballen i hendene på keeper Jan Oblak.

Like etter bommet Haaland for tredje gang med en heading. Denne gangen gikk ballen over.

Etter 63 minutter løp Haaland mot mål før han ble felt av Miha Blažič. Slovenias forsvarer fikk se et direkte rødt kort, og han forlot banen uten å protestere mot avgjørelsen.

Søndag fortsetter nasjonsligaen for Norge med hjemmekamp mot Sverige.

Puljespillet avrundes for norsk del i september mot Serbia og Slovenia.