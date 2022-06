Følelsesladd Platini om Fifas behandling: – En skandale

Tidligere Uefa-president Michel Platini er tiltalt sammen med Sepp Blatter for korrupsjon. Foto: Alessandro Crinari / Keystone via AP / NTB

NTB

Tidligere Uefa-president Michel Platini hevdet at han og Sepp Blatter ble lurt av Fifa da han torsdag forklarte seg i korrupsjonsrettssaken mot de to i Sveits.

Det var en emosjonell franskmann som forklarte seg i saken der han og tidligere Fifa-president Blatter blant annet er tiltalt for å ha svindlet Det internasjonale fotballforbundet i form av en utbetaling til Platini i 2011.

– Det Fifa har gjort mot sin president og mot meg, er en skandale. Jeg ble kalt en svindler og en hvitvasker, raste Platini.

– Målet var at alle skulle vite at jeg ikke burde bli Fifa-president (etter Blatter). Det finnes rettferdighet i livet, og jeg håper at den kommer fram i lyset, fortsatte 66-åringen.

– Uforståelig

Tidligere torsdag forklarte Blatter seg i retten i sveitsiske Bellinzona etter at han dagen før måtte gi seg med pusteproblemer og brystsmerter. 86-åringen gjorde det tydelig at han følte seg forhåndsdømt i mediene og startet med å si at det er helt uforståelig for ham at han og Platini har havnet i retten.

Sentralt i korrupsjonssaken utbetalingen av 2 millioner sveitserfranc fra Blatter til Platini i 2011. Den tidligere Fifa-presidenten hevder at summen var etterbetaling av lønn til den daværende Uefa-presidenten, og han sa at utebetalingen hadde vært gjennom alle nødvendige prosesser i Fifa.

– Det var en sen betaling av lønn. Det er en administrativ sak innad i forbundet, og den skal behandles i henhold til sivilretten, sa sveitseren.

Sjokk

Blatter forklarte seg også om hvordan han ble overrasket over at han i 2015 ble avhørt på bakgrunn av påstander om svindel.

– Sjokket har vart i sju år nå, og det er der fortatt, sa Blatter.

Han la til at han allerede har fått «maksimal straff», at han føler seg utstøtt av verden og at mediene har behandlet ham som en kriminell.

Blatter avsto å svare på spørsmål fra Fifa, som møter i retten som en privat saksøker. «Fifa-presidenten har heller ikke svart meg siden mars 2016», sa han med henvisning til nåværende president Gianni Infantino.

– Verdt en million

Blatter og Platini er blant annet tiltalt for å ha svindlet Fifa gjennom utbetalingen Platini fikk for arbeid som rådgiver i årene 1998 til 2002. Blatter ble valgt som Fifa-president i 1998, og han inngikk en avtale om samarbeid med Platini.

– Han sa til meg at «jeg er verdt en million», forklarte Blatter i retten.

Først i 2011 ble det sendt en faktura fra Platini som Fifa innfridde. Om utsagnet fra Blatter, svarte Platini:

– Jeg sa det til ham for moro skyld. «Pesetas, rubler eller mark, det får du bestemme».

Begge de tiltalte nekter straffskyld etter tiltalen. Saken mot dem pågår til 22. juni, og det er ventet dom i saken 8. juli.