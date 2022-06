Landslagsavtalen i boks for Klæbo: – Ting er jo ikke signert ennå, men vi er enige

NTB

Johannes Høsflot Klæbo har ennå ikke skrevet under kontrakten som formelt gjør ham til landslagsløper i minst én sesong til, men det nærmer seg.

Det er en drøy måned siden Klæbo og Norges Skiforbund ble muntlig enige om å fortsette samarbeidet. Tøffe forhandlinger måtte til. Nå er kontrakten underskrevet fra skiforbundets side.

Klæbo krevde blant annet å få sin egen smører med videre i landslagets støtteapparat. Den floken ble løst for litt over en uke siden. Etterpå signaliserte Klæbo-leiren at signaturen ville «komme ganske snart».

– Ting er jo ikke signert ennå, men vi er enige. Det er faderen som har holdt styrt i alt det der. For min del er det godt å være her på samling og kun trene, spise og sove og ha fokus på det, sier Klæbo til NTB.

– Nå er det bare signaturen som mangler. Hvis det er noe annet rundt det så må det tas med fatter'n. Det er ikke noe jeg vet om, sier trønderen.

Det er ikke første gang trønderen og skiforbundet lander en avtale en god stund etter oppsatt frist. I 2019 satte Klæbo først penn til papir 9. juli.

– Det er litt rundt det praktiske å få det gjort. Nå er jeg her og skal rett videre, sier Klæbo som i neste onsdag skal gå Kirkebakken Grand Prix i Hamar.

Noe av det siste som ble avklart i avtalen var at Klæbo får med seg Frode Pedersen i smøreteamet. Smøreren er spesielt viktig for ham.

– Jeg vil ikke gå inn på detaljer, men det er ikke å legge skjul på at Frode har vært viktig for meg. Like viktig som resten av smøreteamet. Den jobben de utfører gjør at vi kan konkurrere på det nivået vi gjør. Vi er avhengig av å ha et smøreteam som fungerer optimalt. Det har de gjort nå i en lang periode, så jeg er glad for at Frode blir med videre, sier Klæbo.

Klæbo er for tiden på Sognefjellet. Der er landslagsløperne samlet til første treff i oppladningen til VM-sesongen.