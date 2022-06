Lightning brakte balanse i Stanley Cup-regnskapet mot Rangers

Steven Stamkos hylles av lagkameratene etter det tredje målet i kampen. Foto: Chris O'Meara / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Tampa Bay Lightning vant komfortabelt 4-1 over New York Rangers i den fjerde Stanley Cup-semifinalen mellom de to. Dermed står det 2-2 i kamper.