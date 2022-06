Karsten Warholms skade undersøkt – VM er i fare

NTB

Karsten Warholm fikk tirsdag sjekket lårproblemene han fikk i Marokko i helgen. Der ble det konstatert en skade som truer hans VM-deltakelse neste måned.

Det forteller lege Thomas Torgalsen ved Olympiatoppen til VG. Han fikk oppgaven med å undersøke Warholm.

Svaret viste en liten skade i bicepsmuskelen i høyre baklår.

– Det er kanskje den mest vanlige sprintskaden. Jeg har sett den mange ganger, sier Torgalsen.

Friidretts-VM i Eugene, Oregon varer fra 15 til 24. juli. Der skal Warholm etter planen stille som regjerende mester på 400 meter hekk. Nå blir det en kamp mot klokka.

– Det er ikke hundre prosent sikkert, nei. Men det er et realistisk mål, og så må alle parter være klar over at det ikke kan gå, påpeker Torgalsen.

I august står også EM i München på programmet.

Warholm fikk en vond sesongstart i søndagens Diamond League-stevne i Rabat. Han tok seg til låret og stoppet opp etter første hekk.

Etterpå uttalte Warholm at han trodde det dreide seg om en krampe, men i Oslo fikk han påvist en reell skade.

Bislett Games arrangeres 16. juni. Det blir første gang at stevnet går uten Warholm siden 2013. I fjor løp han inn til 46,70 og verdensrekord på 400 meter hekk i kveldsvarmen i Oslo.

Noen uker senere senket han tiden til 45,94. Den ga ham OL-gullet i Tokyo.