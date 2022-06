Sveriges landslagssjef: – Da er det bedre å droppe VAR

NTB

Sveriges landslagssjef Janne Andersson var rasende over at Norge fikk straffespark i duellen mellom Emil Krafth og Morten Thorsby.

– Jeg spurte fjerdedommeren om de hadde sjekket med VAR, og det hadde de. Fullstendig horribelt. Om vi har VAR og de ikke greier å bedømme den situasjonen, da er det bedre at vi greier oss uten VAR. Det er forferdelig dårlig, sa han på pressekonferansen etter 1-2-tapet.

Framspilt av Erling Braut Haaland spilte Thorsby ballen forbi Krafth og falt etter at det var kontakt mellom spillerne. Thorsby sa at svensken «touchet» ham klart og tydelig, at han mistet balansen og ble fratatt det som ville være en stor sjanse, men måten kontakten skjedde og måten han falt gjorde at svenskene var opprørt.

– Den er kjempebillig. Jeg fatter ikke hvordan han kan blåse. Visst var det litt kontakt, men jeg dro meg unna, sa Krafth, som fikk gult kort i situasjonen.

Tidligere storspiller Fredrik Ljungberg var enda klarere.

– Det er ubegripelig for meg. Beklager, men det er en stor vits. Om de har VAR-dommere, må de hjelpe dommeren og si «dette er helt feil, dropp det», tordnet han i Viaplay-sendingen.

Ståle Solbakken hadde derimot en annen vurdering.

– Det er verdens beste dommer (engelske Anthony Taylor), han tok seg god tid, og de har VAR. Så det var nok korrekt, sa han.