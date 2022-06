Haaland-dobbel ordnet norsk festkveld – slo Sverige 2-1

NTB

Med to scoringer innfridde Erling Braut Haaland forventningene og ordnet en sjelden norsk jubelkveld på fotballbanen da Sverige ble slått 2-1 i nasjonsligaen.

Haaland banket inn ledermålet på et omdiskutert straffespark i det 20. minutt. Svenskene var svært uenige i at Morten Thorsby ble felt, men det var uansett en svært fortjent ledelse på det tidspunktet.

– Han touchet meg klart og tydelig, og jeg kom ut av balanse og falt. Det var ikke en 100 prosent klar straffe, mer en 50-50-situasjon, men om det ikke hadde vært noe ville VAR grepet inn, sa Thorsby, som bestemt avviste at han filmet.

Etter pause ble Norge kraftig trykket av Sverige, men Haaland punkterte spenningen i det 69. minutt da han etter et langt utspark fra Ørjan Nyland ble stusset gjennom av Alexander Sørloth og plasserte ballen iskaldt i lengste hjørne. Etterpå hysjet han på de svenske supporterne.

Det var nok også rettet mot stopperen Aleksander Milosevic. Haaland sa til TV 2 at svensken hadde kommet med noen svært stygge meldinger til ham.

Noen minutter etter 2-0 var han nær hattrick da han igjen ble spilt gjennom av Sørloth, men tredje gang vant keeper Robin Olsen duellen med den norske superspissen som rett etter ble byttet ut i visshet om at han nå har scoret 12 mål på like mange landskamper under Ståle Solbakken.

Målrush

Spissen har scoret i de sju siste landskampene han har spilt, 11 mål til sammen.

Etter to av de tre tillagte minuttene reduserte Anthony Elanga. Den unge Manchester United-angriperen curlet vakkert inn ballen forbi Ørjan Nyland, men det var for sent.

Bare tre dager etter at Norge tok sin sterkeste borteseier i en viktig kamp på flere tiår, hentet Solbakkens menn en enda gjevere skalp. Det var første seier over Sverige i en viktig kamp siden 1977 (da Odd Iversen ble matchvinner) og den første overhodet siden 2005 (da Steffen Iversen ble matchvinner).

Med seier borte mot de to tøffeste rivalene har Norge fått en perfekt start på nasjonsligaen og har alle sjanser til å hente gruppeseieren som både vil gi opprykk og garantere posisjon som 2.-seedet i høstens trekning av EM-kvalifiseringen.

Sjanser

Sverige hadde ballen mest før pause, men Norge var farligere og skapte stadig situasjoner foran hjemmelagets mål. Allerede etter fire minutter kom den første sjansen, da Mohamed Elyounoussi fikk et framspill fra Sørloth, tok med seg ballen forbi en motspiller og var gjennom. Han ble holdt og fikk ikke klem på avslutningen, som ble for enkel for Robin Olsen i målet.

Olsen sto i veien også da Moi skjøt i returrommet etter en Ødegaard-corner noen minutter senere, mens hjemmetilhengerne et øyeblikk trodde de hadde et mål å juble for da Viktor Claessons skudd i det 12. minutt strøk nettet på feil side av stolpen.

Etter et kvarter ruvet Sørloth i lufta på et nytt hjørnespark fra Ødegaard og satte Olsen på en stor prøve. Keeperen reagerte lynraskt og slo ballen ut nede ved stolpen. På returen la Haaland inn. Leo Østigård fikk hodet på ballen, men ikke ballen på mål.

Det var fortjent da Norge tok ledelsen, selv om svenskene både under og etter kampen protesterte kraftig mot straffesparket som ble dømt mot Emil Krafth. Etter et innlegg fra høyre og et overhopp kom ballen til Thorsby, som gjorde en dragning og gikk i bakken. Etter et øyeblikks betenkningstid pekte dommer Anthony Taylor på straffemerket. VAR overprøvde ikke avgjørelsen, og Haaland kunne banke ballen i mål. Deretter feiret han sitt 17. landslagsmål foran de norske supporterne i hjørnet.

Svenske sjanser

Intensiteten i kampen sank noen hakk etter scoringen, og Norge hadde i sin 4-5-1-formasjon god kontroll på svenskenes forsøk på å slå tilbake. Beste svenske mulighet før pause kom i det 44. minutt, da Emil Forsberg skjøt et frispark fra kant mot nærmeste hjørne og Nyland slo til corner.

Etter sidebytte fikk de norske derimot kjørt seg. Sverige hevet seg kraftig fra start i den andre omgangen, og Norge ble berget av Birger Meling da han blokkerte Krafths skudd ved lengste stolpe etter at ballen var spilt gjennom målgården og Nyland ikke rakk fram. Det ble det første av fire svenske hjørnespark på rad da Norge ble kraftig presset for første gang i kampen.

I det 64. minutt feilregnet Sørloth et langt klareringsspark fra keeper Olsen, og Forsberg kunne sette fart. Han tråklet seg nesten helt gjennom forsvaret, og hele stadion ropte på straffe da han omsider ble taklet av Østigård og gikk ned, men Taylor vinket spillet videre.

Haalands 2-0-mål punkterte spenningen, og mot slutten kunne Norges seier blitt større. Innbytter Kristian Thorstvedt og midtbaneanker Sander Berge hadde også hver sin gigantsjanse før Elanga skapte spenning som varte et minutts tid.