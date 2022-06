Myrhol scoret to i comebacket – Sagosen stygt skadd i Kiel-seier

Sander Sagosen måtte hjelpes av banen etter å ha landet forkjært på ankelen. Her fra en kamp mot Elverum i mesterligaen. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Bjarte Myrhol noterte seg for to mål i Kiels 29-22-seier over Hamburg i bundesligaen søndag. Sander Sagosen måtte støttes av banen med en stygg ankelskade.