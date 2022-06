Bare ett tap for Sverige på 2000-tallet: – På tide å slå dem igjen

Slik så det ut sist Norge spilte og scoret på Friends Arena. Stefan Johansen jubler for sitt mål i EM-kvalifisering i 2019, mens Martin Ødegaard og Sander Berge kommer til for å gratulere. Det er på tide med en seier over svenskene nå, mener Ødegaard, som var seks år sist det skjedde.

